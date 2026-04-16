Μεταξουργείο: Άνδρας τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο 40χρονο Αλγερινό και του έκλεψε το τσαντάκι
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη
Επίθεση από άγνωστο δράστη δέχθηκε ένας 40χρονος, αλγερικής καταγωγής στο Μεταξουργείο, επί της οδού Βίκτωρος Ουγκό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης προσέγγισε τον 40χρονο, τον χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο στο μηρό και του άρπαξε ένα τσαντάκι ώμου.
Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρό Σταυρό» ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.
