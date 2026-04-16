Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που δραπέτευσε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Ο άνδρας δραπέτευσε το πρωί της Πέμπτης κατά τη μεταφορά του στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και πάλι ο κρατούμενος που είχε αποδράσει νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στην Αθήνα.
Ο άνδρας με καταγωγή από την Μολδαβία εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν από λίγο στην περιοχή του Νέου Κόσμου, θέτοντας τέλος στην κινητοποίηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδραση σημειώθηκε περίπου στις 11:30, όταν αστυνομικοί μετέφεραν τον κρατούμενο στη ΔΕΕ προκειμένου να ληφθούν τα αποτυπώματα και οι φωτογραφίες του. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο άνδρας κατάφερε να αποδράσει.
Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς κατηγορείται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της απόδρασης.