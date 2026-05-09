Γνωστή δικηγόρος «έφαγε» 15.000€ από οικογένεια και άφησε να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Η οικογένεια έχει υποβάλει καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προετοιμάζει μήνυση για κακουργηματική απάτη.

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε οικογένεια για γνωστή δικηγόρο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η οικογένεια έχασε το σπίτι της θεωρώντας ότι η δικηγόρος που είχε προσλάβει έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατευθεί η οικία τους από πλειστηριασμό.

Σύμφωνα με το όσα μεταδίδει το mega, η 59χρονη γυναίκα που έχασε το σπίτι της απευθύνθηκε σε δικηγόρο προκειμένου να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και να σταματήσει η διαδικασία του πλειστηριασμού. Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, η δικηγόρος της ζήτησε αρχικά 3.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια της έδινε χρήματα για εξωδικαστικές ενέργειες και ανακοπές.

«Μου είπε ότι θα σε βάλω στον νόμο Κατσέλη. Θα κάνουμε το δικαστήριο και θα τελειώσει ο πλειστηριασμός. Έδινα τα λεφτά, μου ζήτησε τρεις χιλιάδες. Της τα έδωσα. Εγώ της έδωσα στην αρχή τα λεφτά για τον εξωδικαστικό. Μετά της έδινα τα λεφτά για τις ανακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά η 59χρονη.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η 59χρονη κατέβαλε συνολικά περίπου 15.000 ευρώ, πιστεύοντας πως η υπόθεσή της προχωρούσε κανονικά. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, η δικηγόρος δεν έκανε ποτέ τις απαιτούμενες ενέργειες, με αποτέλεσμα το σπίτι να βγει τελικά σε πλειστηριασμό και να πουληθεί.

Όπως περιέγραψε στη συνέχεια η 59χρονη, η δικηγόρος την καθησύχαζε μέχρι και την τελευταία στιγμή, λέγοντάς της ότι δεν θα την απομακρύνει κανείς από την κατοικία. «Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου που με βγάλανε έξω από το σπίτι, μου έλεγε ότι δεν πρόκειται να με κουνήσει κανένας», ανέφερε.

Μάλιστα, ακόμα και όταν έγινε η έξωση, η δικηγόρος συνέχισε να την καθησυχάζει, λέγοντάς της ότι θα επέστρεφε στο σπίτι μέσα σε μία ώρα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι εδώ και έξι μήνες βρίσκεται εκτός σπιτιού, με τα προσωπικά της αντικείμενα να έχουν μεταφερθεί σε αποθήκη, ενώ τα μέλη της φιλοξενούνται από άλλους ανθρώπους.

«Είμαστε έξι μήνες έξω από το σπίτι μας και τα πράγματά μας τα έχουν σε μια αποθήκη. Μένουμε φιλοξενούμενοι από τα δικά της ψέματα. Έχουμε κλονιστεί. Είμαστε σε μια σύγχυση καθημερινή. Παρουσιάζουν οι γονείς μου κρίσεις άγχους. Εγώ μέσα σε όλο αυτό το θέμα εμφάνισα και κρίσεις πανικού», ανέφερε μέλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν η οικογένεια άρχισε να ζητά εξηγήσεις και τα σχετικά έγγραφα, η δικηγόρος φέρεται να αντιδρούσε επιθετικά και να δίνει συνεχώς νέες δικαιολογίες για τις καθυστερήσεις.

Η οικογένεια έχει ήδη καταγγείλει τη δικηγόρο στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ αναμένεται να καταθέσει και μήνυση σε βάρος της για κακουργηματική απάτη.