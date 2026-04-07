54η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 54η «Ημέρα Καριέρας» το Σάββατο 18 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο PHILIPPOS HOTEL (Αγ. Σοφίας 1, Σέρρες).

Στη θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας 800 θέσεις εργασίας για υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων

να καταθέσουν το βιογραφικό τους

να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να:

συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών

εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.