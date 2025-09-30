Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο
Αναστάτωση στην Πύλο το μεσημέρι της Τρίτης
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πύλο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πύλου.
