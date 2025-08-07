Λίνα Μενδώνη: «Η Σάμος παραδίδει μαθήματα ελευθερίας»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την 201η επέτειο από τη Ναυμαχία της Σάμου

Λίνα Μενδώνη: «Η Σάμος παραδίδει μαθήματα ελευθερίας»

Η Υπουργός Πολιτισμού στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Σάμο

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις της 5ης Αυγούστου για την 201η επέτειο, από τη Ναυμαχία της Σάμου, ενός εκ των κομβικών γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση του νησιού, αλλά και στην εξέλιξη του απελευθερωτικού Αγώνα.

Η Υπουργός παρέστη στον Πανηγυρικό Εσπερινό, της 5ης Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Πυθαγόρειο, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κκ. Ευσεβίου και στη λιτάνευση Ιεράς Εικόνας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ενώ παρακολούθησε στο λιμάνι, με πλήθος κόσμου και τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές, την αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας της Μυκάλης, στις 5 Αυγούστου 1824. Ανήμερα της 6ης Αυγούστου εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κατά την επίσημη δοξολογία, ο Μητροπολίτης Ευσέβιος απένειμε στη Λίνα Μενδώνη την ανώτατη τιμητική διάκριση της Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, τον χρυσό σταυρό με την εικόνα του Παντοκράτορος, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά της στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, του νησιού. Ακολούθως η Υπουργός κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα του Λυκούργου Λογοθέτη, μέλους της Φιλικής Εταιρείας και ηγετικής φυσιογνωμίας της Ελληνικής Επανάστασης, o οποίος ανήγειρε τον ιστορικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Κάστρο του Πυθαγορείου, σε ανάμνηση της νίκης και της σωτηρίας των Σαμίων, στη ναυμαχία των στενών της Μυκάλης, το 1824.

Η Υπουργός Πολιτισμού δήλωσε: «Σήμερα, είναι μια μεγάλη γιορτή για τη Σάμο και την Ελλάδα. Την ημέρα του εορτασμού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η Σάμος παραδίδει μαθήματα ελευθερίας. Θυμόμαστε και τιμούμε στη σημερινή επέτειο, τις νίκες που κατήγαγαν οι προηγούμενες γενιές, εξασφαλίζοντας την ελευθερία της πατρίδας μας, που εμείς απολαμβάνομε. Η Ελλάδα, ισχυρή χώρα, με ισχυρό το δημοκρατικό της φρόνημα, απολύτως ειρηνική, διαθέτει τις δυνάμεις και την περηφάνεια να μην ανέχεται καμία πρόκληση και καμία αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Η μνήμη της νίκης των προγόνων μας κατά των Οθωμανών, εδώ στα στενά της Μυκάλης 201 χρόνια, πριν, εξυψώνει το φρόνημα των Ελλήνων, διδάσκοντας και δείχνοντας μας, παραδειγματικά, όλα όσα οφείλουμε να πράττουμε για την πατρίδα μας».

Σε ερώτηση των παριστάμενων δημοσιογράφων τι σημαίνει για αυτήν, η​​ περικόσμησή της από του Μητροπολίτη Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κκ. Ευσέβιο, δήλωσε: «Θεωρώ υψίστη την διάκριση την οποία μου επεφύλαξε ο Σεβασμιότατος. Την εκλαμβάνω ως τιμή η οποία δεν απευθύνεται μόνον το πρόσωπό μου. Το Υπουργείο Πολιτισμού, δια των αφοσιωμένων στελεχών του, στις αρχαιολογικές και αναστηλωτικές Υπηρεσιών του, υλοποιεί και στη Σάμο ένα μεγάλο έργο προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του πολιτιστικού της αποθέματος της. Χάρη στη συλλογική λειτουργία της Κυβέρνησης και στις προτεραιότητες που θέτει ο Πρωθυπουργός, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για το σημαντικό έργο που εκτελεί σε κάθε γωνιά της πατρίδα μας».

Η ναυμαχία της Σάμου

Το 1824, ο σουλτάνος Μαχμούτ έδωσε εντολή στον αρχιναύαρχο Χοσρέφ Πασά να καταπνίξει την επανάσταση, στα νησιά του Αιγαίου. Ο οθωμανικός στόλος, ο οποίος μετά την καταστροφή των Ψαρών, τον Ιούνιο, είχε αποσυρθεί στη Λέσβο, απέπλευσε στις 28 Ιουλίου, κατά της Σάμου. Ο ελληνικός στόλος, αποτελούμενος από δύο μοίρες, ​υπό τον Γεώργιο Σαχτούρη και τον Ανδρέα Μιαούλη έσπευσε να ανακόψει τα σχέδια του Χοσρέφ πασά. Μετά τις πρώτες αψιμαχίες, δόθηκε στις 5 Αυγούστου η αποφασιστική ναυμαχία, στα ανοιχτά της Σάμου, στα στενά της Μυκάλης. Τα υδραίικα και σπετσιώτικα πυρπολικά, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Κανάρη, κατέκαυσαν τρία πολεμικά του οθωμανικού στόλου, ενώ οι δυο ελληνικές μοίρες με τα πυροβόλα τους εμπόδισαν την προέλαση του οθωμανικού στρατού. Ο Χοσρέφ Πασάς, αντιμετωπίζοντας τις απώλειες αλλά και την σθεναρή αντίσταση, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Η ναυμαχία της Σάμου, με τη ναυμαχία του Γέροντα, που ακολούθησε στις 29 Αυγούστου, δεν έσωσε μόνο το νησί αλλά αποτέλεσε μία σημαντική επιτυχία των Ελλήνων.

Στις επετειακές εκδηλώσεις παρέστησαν ο Βουλευτής Π.Ε. Σάμου, Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, οι Δήμαρχοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου Παρασκευάς Παπαγεωργίου και Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ Ολυμπία Βικάτου, ο Έφορος Αρχαιοτήτων Σάμου Παύλος Τριανταφυλλίδης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ και πλήθος πιστών και κόσμου.

