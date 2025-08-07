«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο διαμέρισμα στον Χολαργό

Ένα βαθιά ανθρώπινο «φως» ρίχνει στο περιστατικό με τον ταμπουρωμένο άνδρα που πέταξε μολότοφ στον Χολαργό την Τρίτη 5 Αυγούστου, η ανάρτηση της συζύγου πυροσβέστη, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στο διαμέρισμα του 57χρονου.

Ο 57χρονος, άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα, είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στην οδό Κιλκίς και πετούσε μολότοφ στους αστυνομικούς, ενώ φέρεται να απείλησε και με βαλλίστρα. Κατά τη διάρκεια της έντασης, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.

Την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμεναν σε απόσταση ασφαλείας, το διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με την περιγραφή της συζύγου του πυροσβέστη, ο διοικητής του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού δήλωσε πως θα επέμβει για την κατάσβεση, δίνοντας εντολή να μπει μόνος. Ωστόσο, ο σύζυγός της αγνόησε την εντολή και αποφάσισε να εισέλθει μαζί του, σε μια κίνηση αυτοθυσίας.

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο. Θα μπούμε μαζί», αναφέρει πως του είπε. Και πράγματι, μπήκαν μαζί, με κίνδυνο της ζωής τους. Όπως σημειώνει, την επόμενη ημέρα, στη βάρδια, απενεμήθησαν επίσημα εύσημα στον πυροσβέστη για την πράξη του.

Στην ανάρτησή της στο Facebook, η σύζυγός του αναρωτιέται: «Αν σε είχα χάσει, έτσι ηρωικά, πόση παρηγοριά θα μου έδινε αυτό;».

Υπενθυμίζεται πως η επιχείρηση της Αστυνομίας ολοκληρώθηκε αργότερα με τη σύλληψη του 57χρονου, ο οποίος δεσμεύτηκε και απομακρύνθηκε από το διαμέρισμα χωρίς περαιτέρω τραυματισμούς.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πότε ακριβώς η αίσθηση καθήκοντος αγκαλιαζεται με την αυτοθυσία; Χθες στο περιστατικό με τον 57χρονο, θύμα ψυχικής νόσου, ο οποίος εκτόξευε μολοτωφ με βαλλιστρα κ στο σπίτι του οποίου βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο, συνέβησαν τα εξης: Σε μια από τις μολοτωφ, παίρνει φωτιά το διαμέρισμα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέχουν σε απόσταση ασφαλείας περίπου 150 μέτρα. Ο διοικητής του 4ου Π. Σ που είναι στο πεδίο δηλωνει: Θα μπω μέσα για κατάσβεση κ η εντολή είναι σαφής θα μπω μόνος μου. Κ ορθωνει ο δικός μου το ανάστημα:Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο. Θα μπούμε μαζί.

Κάπως έτσι μπούκαραν για κατάσβεση με κίνδυνο της ζωής τους καθώς στο ενδιάμεσο από την απόσταση ασφαλείας είχε ήδη τραυματιστεί ένας αστυνομικός, ελαφρά. Σήμερα το πρωί στην αναφορά της βάρδιας απένειμαν τα εύσημα στον καλό μου. Κ εγώ έμεινα να συλλογιζομαι:Αν σε είχα χάσει, έτσι ηρωικά πόση παρηγοριά θα μου έδινε αυτό; ΥΓ Το σκυλάκι μέσα στο σπίτι, το είχε τελικά σκοτώσει ο ίδιος πριν προλάβουν να επέμβουν. Δεν ανεβάζω το βίντεο, είναι σκληρό. ΥΓ2 Ο καλός μου μετά την επέμβαση».