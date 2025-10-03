Ραγδαία αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Ρεκόρ καταγραφών από την ΕΛ.ΑΣ.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι διαδικτυακές απάτες, το ηλεκτρονικό «ψάρεμα», το κακόβουλο λογισμικό αλλά και οι περιπτώσεις εκβιασμού στο διαδίκτυο, με θύματα χρήστες κάθε ηλικίας.

Ενδεικτικά, το 2017 η ΕΛ.ΑΣ. είχε καταγράψει 3.120 κυβερνοαπάτες, αριθμός που διπλασιάστηκε το 2020, ενώ το 2024 έφτασε στις 13.379, σημειώνοντας ρεκόρ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πιο ευάλωτες ομάδες θεωρούνται οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, καθώς συχνά δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το ΑΠΘ και την 5η Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, καθηγητές του Αριστοτελείου παρουσίασαν βασικούς κανόνες και πρακτικές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.