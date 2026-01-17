Πέθανε στα 95 του ο πρόεδρος της Βιοχάλκο Νίκος Στασινόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε προχωρημένη ηλικία ο επικεφαλής της Βιοχάλκο, Νικόλαος Στασινόπουλος.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ομίλου, η αναφορά στο πρόσωπό του είναι λιτή και περιορίζεται σε ελάχιστες γραμμές: «Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θητεία ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βιοχάλκο Ελληνική».

Ο Νικόλαος Στασινόπουλος επέλεξε να παραμένει μακριά από τη δημοσιότητα, αποφεύγοντας κοσμικές εμφανίσεις και κάθε μορφή προβολής ή επίδειξης πλούτου.