Δωρεάν Πιστοποιημένα Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε στρατηγική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν επιχορηγούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ψηφιακή και διοικητική ενδυνάμωση των επαγγελματιών του κλάδου της Υγείας.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται να καλύψει την επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσα από τεχνολογίες αιχμής.

Τέσσερις Πυλώνες Εξειδίκευσης

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις (4) κατευθύνσεις:

Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία: Από τις βασικές γνώσεις MS Office έως τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και την ασφάλεια δεδομένων.

Προηγμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής στην Υγεία: Εστίαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα Big Data, την Τηλεϊατρική και την ανάπτυξη Mobile Health εφαρμογών (με χρήση Python).

Χρηματοοικονομικά και Λογιστική με σύγχρονες εφαρμογές στην Υγεία: Εκπαίδευση στη χρηματοοικονομική διοικητική, λογιστική οργάνωση και την εξειδικευμένη ιατρική/νοσηλευτική ορολογία στα αγγλικά.

Διοίκηση Έργων και Προμηθειών με σύγχρονες εφαρμογές στην Υγεία: Σύγχρονες μέθοδοι Project Management και διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στις μονάδες υγείας.

Τα Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Ευελιξία: 100% εξ αποστάσεως, ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη στον χρόνο που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος).

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση: Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες ECTS .

Διάρκεια: 150 ώρες στοχευμένης επιμόρφωσης

Μηδενικό Κόστος: Πλήρως επιχορηγούμενο για τους δικαιούχους.

"Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή σύγχρονων και ασφαλών υπηρεσιών υγείας."

Πληροφορίες & Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τους Επαγγελματίες της ΠΦΥ και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο: ? https://elearning-moh.unipi.gr/

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των δικαιούχων άρχισε στις 11.03.2026 και λήγει στις 26.03.2026.