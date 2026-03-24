Βέροια: 19χρονος δημοσίευσε βίντεο με προσωπικές στιγμές της ανήλικης συντρόφου του - Η ποινή του

Ένοχος για εκδικητική πορνογραφία κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βέροιας ένας 19χρονος, για υπόθεση που αφορά την ανήλικη σύντροφό του και εκτυλίχθηκε πριν από περίπου τρεισήμισι χρόνια.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 40 μηνών, καθώς διαπιστώθηκε ότι δημοσίευσε βίντεο με προσωπικές και σεξουαλικές στιγμές της ανήλικης κοπέλας, με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση.

Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, ενώ αποφασίστηκε η ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ο ίδιος, από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι προχώρησε σε εσκεμμένη κοινοποίηση του επίμαχου υλικού.

Η υπόθεση χρονολογείται στον Ιούλιο του 2022, όταν ο νεαρός ανήρτησε το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό που διατηρούσε το τότε 17χρονο θύμα στο Instagram, στο οποίο εμφανίζονταν οι δυο τους σε ερωτικές στιγμές.

Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, η σχέση τους διήρκεσε περίπου έξι μήνες και κατά το τελευταίο διάστημα χαρακτηριζόταν από έντονη ζήλια και ελεγκτική συμπεριφορά εκ μέρους του κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να περιόριζε τις κοινωνικές της επαφές και να παρενέβαινε ακόμη και στον τρόπο που ντυνόταν.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, με πρόσχημα τον έλεγχο των συνομιλιών της, ο 19χρονος φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αλληλεπιδράσει με αναρτήσεις άλλου άνδρα, αποστέλλοντάς της υβριστικά και απειλητικά μηνύματα.

Παράλληλα, την απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικό υλικό, απειλή που, σύμφωνα με την καταγγελία, υλοποίησε όταν εκείνη σταμάτησε να απαντά στα μηνύματά του.