Συνεχίζονται οι ροές νότια της Κρήτη- Διασώθηκαν άλλοι 38 μετανάστες -112 αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες

Snapshot Σε διάστημα λίγων ωρών διασώθηκαν δεκάδες μετανάστες σε τρία περιστατικά νότια της Κρήτης.

Η πρώτη διάσωση έγινε στις 02:00, όταν 38 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβο 48 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Στις 13:00 διασώθηκαν 42 μετανάστες από λέμβο 34 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με βοήθεια παραπλέοντος πλοίου.

Λίγο πριν τις 14:00, 32 άτομα διασώθηκαν από σκάφος του Λιμενικού σε περιοχή 36 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Μετά την αποβίβαση οι μετανάστες θα καταγραφούν, ταυτοποιηθούν και θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα.

Αμείωτη παραμένει η πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με αλλεπάλληλες επιχειρήσεις διάσωσης να πραγματοποιούνται μέσα σε λίγες ώρες, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Συνολικά, μέσα σε περίπου 12 ώρες διασώθηκαν 112 αλλοδαποί σε τρία διαφορετικά περιστατικά, σε θαλάσσιες περιοχές νότια του Ηράκλειο και της Ιεράπετρα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 02:00, όταν εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 38 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο, 48 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, με τη συνδρομή drone της Frontex, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, συνοδεία σκαφών του Λιμενικού.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 13:00, εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 42 αλλοδαπούς, σε απόσταση 34 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλοί Λιμένες, ενώ στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Το τρίτο περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν τις 14:00, όταν ακόμη 32 άτομα διασώθηκαν από σκάφος του Λιμενικού, σε θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο ίδιο λιμάνι.

Μετά την αποβίβασή τους, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο και έπειτα σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα.

