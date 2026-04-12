Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου

«Πτώσεις τμημάτων της οροφής είχαμε σε έξι διαφορετικούς χώρους στο Θριάσιο νοσοκομείο, το προηγούμενο διάστημα»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τμήμα οροφής κατέρρευσε σε θάλαμο ασθενών στην ψυχιατρική κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου, με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν «το πρόβλημα στο κτίριο», καθώς έχουν ήδη σημειωθεί «πτώσεις τμημάτων της οροφής σε έξι διαφορετικούς χώρους».

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι: «Η χθεσινοβραδινή (νύχτα Μ. Σαββάτου) πτώση τμήματος της οροφής σε δύο σημεία σε θάλαμο ασθενών της Ψυχιατρικής κλινικής στο Θριάσιο νοσοκομείο – από την οποία μόνο από τύχη δεν τραυματίσθηκαν νοσηλευόμενοι ασθενείς- επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου μας για το σοβαρότατο πρόβλημα στο κτίριο του νοσοκομείου.

Πτώσεις τμημάτων της οροφής είχαμε σε έξι διαφορετικούς χώρους στο Θριάσιο νοσοκομείο, το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση.

Ταυτόχρονα παραμένει η επικίνδυνη υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας όπου είναι καλυμμένες μόνο οι μισές οργανικές θέσεις τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Επιμένουμε στην ανάγκη άμεσης λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση του κτιριακού προβλήματος στο Θριάσιο νοσοκομείο και για την ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας με μονιμοποίηση των συμβασιούχων και κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό».

