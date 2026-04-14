Αίγιο: Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης μία 15χρονη - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Στο νοσοκομείο του Αιγίου διακομίστηκε χθες μια 15χρονη σε κατάσταση μέθης, με τον πατέρα της να καταγγέλλει στις Αρχές ότι καταστηματάρχης της σέρβιρε αλκοόλ, παρότι γνώριζε ότι είναι ανήλικη.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, η ανήλικη βρισκόταν με την παρέα της σε κατάστημα της περιοχής, όπου ο ιδιοκτήτης φέρεται να της προσέφερε ποτό, έχοντας πλήρη επίγνωση της ηλικίας της, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Οι γονείς της την μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, λόγω της κατάστασής της.

Ο πατέρας προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταστηματάρχη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε ένα μόλις 24ωρο καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερα παρόμοια περιστατικά στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με ανήλικους να μεταφέρονται σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.