Πρωτομαγιά: Αυξημένα μέτρα από την Τροχαία - Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών

Σε ισχύ από την Πέμπτη τα αυξημένα μέτρα της Τροχαίας

Γιάννης Φιλιππάκος

Πρωτομαγιά: Αυξημένα μέτρα από την Τροχαία - Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών
  • Από 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας για την ασφάλεια των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
  • Οι έλεγχοι εστιάζουν σε επικίνδυνες παραβάσεις όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, καθώς και σε παράνομες προσπεράσεις και κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.
  • Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης θα εφαρμοστούν στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, καθώς και σε σημεία με αυξημένα τροχαία ατυχήματα και σε χώρους εορταστικών εκδηλώσεων.
  • Θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και άλλα οχήματα με κατάλληλο προσωπικό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου.
  • Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων την Πέμπτη 30/4 (16:00
  • 22:00) και την Παρασκευή 1/5 (08:00
  • 13:00) στο ρεύμα εξόδου, καθώς και την Κυριακή 3/5 (11:00
  • 23:00) στο ρεύμα εισόδου.
Ενόψει της αυξημένης κίνησης στους δρόμους λόγω της γιορτής της Πρωτομαγιάς, η ΕΛΑΣ προχωρά, κατά το διάστημα από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Κυριακή 3 Μαΐου, στην εφαρμογή αυξημένων μέτρων τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο σχεδιασμός της προβλέπει πλήρης δραστηριοποίηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ώστε να αποτρέπονται και να βεβαιώνονται επικίνδυνες παραβάσεις που οδηγούν ευθέως σε τροχαία ατυχήματα και απώλεια ανθρώπινων ζωών, όπως:

  • οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
  • υπερβολική ταχύτητα,
  • χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας,
  • αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,
  • μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,
  • οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,
  • οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,
  • κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,
  • φθαρμένα ελαστικά και
  • αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Παράλληλα, το προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας θα διευκολύνει την κίνηση των εκδρομέων με:

  • εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,
  • αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κλπ.),
  • αυξημένη παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,
  • ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,
  • συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Προς τον σκοπό αυτό, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της μείωσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας και της αύξησης του βαθμού οδικής ασφάλειας, κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει την Πέμπτη 30 Απριλίου, από ώρα 16:00' έως 22:00' και την Παρασκευή 1 Μαΐου, από ώρα 08:00' έως 13:00':

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Κυριακή 3 Απριλίου από τις 11:00 έως τις 23:00.

