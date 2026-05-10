To Google doodle τιμά τη γιορτή της μητέρας

Snapshot Η Γιορτή της Μητέρας γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και τιμά τη μητρότητα και την προσφορά της μητέρας.

Η γιορτή έχει αρχαίες ρίζες στην Ελλάδα, όπου τιμούσαν τις θεότητες Ρέα και Κυβέλη ως μητέρες των θεών.

Η σύγχρονη καθιέρωση της Ημέρας της Μητέρας οφείλεται στην Αμερικανίδα ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις και ανακηρύχθηκε επίσημα το 1914 στις ΗΠΑ.

Το λευκό γαρύφαλλο επιλέχθηκε ως σύμβολο της ημέρας για να εκφράζει την αγνότητα και τη στοργή της μητρικής αγάπης.

Η γιορτή αναγνωρίζει την προσφορά των μητέρων και επισημαίνει την ανάγκη στήριξης και σεβασμού απέναντί τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες δυσκολίες τους.

Την Γιορτή της Μητέρας τιμά η Google με το σημερινό της doodle, με παιδικές χειροτεχνίες.

Πώς καθιερώθηκε η γιορτή της μητέρας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και αποτελεί μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα, την αγάπη και την προσφορά της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένεια.

Οι ρίζες της γιορτής φτάνουν μέχρι την αρχαιότητα. Στην αρχαία Ελλάδα τιμούσαν τη Ρέα και την Κυβέλη, θεότητες που θεωρούνταν μητέρες των θεών, συνδέοντας έτσι τη μητρότητα με τη ζωή, τη φροντίδα και τη δημιουργία. Με το πέρασμα των χρόνων, η μητέρα παρέμεινε σύμβολο αγάπης, δύναμης και ανιδιοτελούς προσφοράς σε πολλούς πολιτισμούς.

Στη σύγχρονη εποχή, η καθιέρωση της Ημέρας της Μητέρας οφείλεται κυρίως στην Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις, η οποία αγωνίστηκε ώστε να υπάρξει μια επίσημη ημέρα αφιερωμένη στις μητέρες. Οι προσπάθειές της δικαιώθηκαν το 1914, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Γούντροου Γουίλσον ανακήρυξε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως εθνική εορτή προς τιμήν της μητέρας. Από τότε, η γιορτή εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Η Τζάρβις είχε επιλέξει το λευκό γαρύφαλλο ως σύμβολο της ημέρας, θεωρώντας ότι εκφράζει την αγνότητα, την αλήθεια και τη βαθιά στοργή της μητρικής αγάπης. Παρότι η ίδια διαφωνούσε με την εμπορική εκμετάλλευση της γιορτής, η Ημέρα της Μητέρας συνδέθηκε με λουλούδια, δώρα και συμβολικές κινήσεις αγάπης.

Πέρα όμως από τα δώρα και τις ευχές, η ουσία της ημέρας βρίσκεται στην αναγνώριση της προσφοράς κάθε μητέρας. Είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη, τη φροντίδα και τις θυσίες που συνοδεύουν τον μητρικό ρόλο.

Ταυτόχρονα, η σημερινή κοινωνία αναδεικνύει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές μητέρες στην καθημερινότητά τους, όπως η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια, αλλά και οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Έτσι, η Γιορτή της Μητέρας δεν αποτελεί μόνο μια ημέρα τιμής, αλλά και μια υπενθύμιση της ανάγκης για στήριξη και σεβασμό προς όλες τις μητέρες.