Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Προς γενική κατάργηση το τέλος επιτηδεύματος

Ελεύθερος Τύπος: Έρχεται το μητρώο ακινήτων

Καθημερινή: Drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας

Το Βήμα: Έμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου

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