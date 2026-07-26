Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Προς γενική κατάργηση το τέλος επιτηδεύματος
Ελεύθερος Τύπος: Έρχεται το μητρώο ακινήτων
Καθημερινή: Drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας
Το Βήμα: Έμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιουλίου
03:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κίεβο: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία
03:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα έως τις 31 Ιουλίου
22:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος