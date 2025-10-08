Καιρός: Βελτίωση και... ψύχρα τα πρωινά - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες υποχωρεί σταδιακά, με τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει άνοδο, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Παρά τη βελτίωση, σήμερα αναμένονται τοπικές καταιγίδες κυρίως στις περιοχές του Αιγαίου, ενώ η αστάθεια θα συνεχίσει να επηρεάζει ανατολικά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Βελτίωση σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στο Αιγαίο

Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία των τελευταίων 24 ωρών απομακρύνεται, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές του Αιγαίου Πελάγους. Επιπλέον, τοπικές βροχές ενδέχεται να επηρεάσουν και τμήματα της ηπειρωτικής χώρας ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου.

Οι άνεμοι στο δυτικό και νότιο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα8 μποφόρ, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται μείωση της έντασης των ανέμων. Η θερμοκρασία το πρωί θα είναι χαμηλή, με μονοψήφιες τιμές κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ το αίσθημα ψύχρας θα παραμείνει έντονο, ειδικά στα νότια. Ωστόσο, προς το μεσημέρι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, η μέρα θα κυλήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους16 βαθμούς το μεσημέρι, με πιθανότητα βροχοπτώσεων. Ο βαρδάρης θα επικρατήσει στα ανοιχτά του Θερμαϊκού, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχους.

Προοπτικές καιρικών συνθηκών για τις επόμενες ημέρες

Η βελτίωση του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Οι νυχτερινές και πρωινές ώρες θα παραμείνουν ψυχρές, ενώ η θερμοκρασία θα ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, με μέγιστες τιμές που θα φτάνουν τους 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ, προσφέροντας πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, οι οποίες αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας σηματοδοτεί την επιστροφή σε πιο ήπιο καιρό, μετά τις έντονες μεταβολές των προηγούμενων ημερών.