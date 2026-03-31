Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ξεπεράσει το μέσο» – Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα λήξης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εκτιμά ότι έχει επιτευχθεί πάνω από το 50% των στόχων, προβλέποντας παράλληλα εσωτερική κατάρρευση της Τεχεράνης.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του πολέμου με το Ιράν, δηλώνοντας ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το μέσο της πορείας τους.

Μιλώντας στο Newsmax, υποστήριξε ότι η σύγκρουση είναι «σίγουρα πέρα από το μισό», χωρίς όμως να προσδιορίσει πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί.

«Δεν θέλω να βάλω χρονοδιάγραμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ιρανικό καθεστώς ενδέχεται να καταρρεύσει εκ των έσω, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της σύγκρουσης.

