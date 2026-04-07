Ιρανικά μέσα: Βίντεο από κατάρριψη αμερικανικού drone πάνω από το νησί Κεσμ

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim δημοσίευσε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει την στιγμή που ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό drone MQ9 καταρρίφθηκε το βράδυ της Δευτέρας πάνω από το νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο.

مشاهد من اسقاط الح..رس الث..وري مسيرة MQ9 ليلة أمس في سماء قشم pic.twitter.com/6zVqmwk8ur — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 7, 2026

Το βίντεο έρχεται στην δημοσιότητα λίγες ημέρες αφού η Τεχεράνη κατέρριψε ένα αμερικανικό F-15 πάνω από το κεντρικό Ιράν. 36 ώρες αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη διάσωση του αξιωματικού του πιλότου.