Βρετανικά πολεμικά απογειώθηκαν για την εξάλειψη απειλής ρωσικού drone κοντά σε εναέριο χώρο του ΝΑΤ

Πηγές βρετανικού υπουργείου άμυνας δήλωσαν ότι τα μαχητικά αεροσκάφη δεν εισήλθαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο, αντικρούοντας τις αναφορές ότι ρωσικά drones καταρρίφθηκαν από την RAF εκεί, ένα γεγονός που θα αποτελούσε μια σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ της δυτικής συμμαχίας και της Μόσχας.

Ρουμάνοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα Typhoon απογειώθηκαν στις 2 π.μ. το Σάββατο σε απάντηση στην απειλή των drones, δημιούργησαν επαφή ραντάρ με τους στόχους και είχαν άδεια να εμπλακούν εάν ήταν απαραίτητο.

Η κατάρριψη ρωσικών drones εντός της Ουκρανίας θα ήταν σημαντική, επειδή δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και η Δύση αρνείται επανειλημμένα να αστυνομεύσει τον ουρανό της για να αποφύγει μια άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Τα Typhoon έχουν βάση στη Ρουμανία ως μέρος μιας εναλλασσόμενης πολυεθνικής αεροπορικής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης από ρωσικές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ενδέχεται να επεκταθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα αεροσκάφη RAF Eurofighter Typhoon επιχειρούσαν αυστηρά εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου σύμφωνα με τους εθνικούς και συμμαχικούς κανόνες εμπλοκής, δήλωσαν αξιωματούχοι, και δεν εισήλθαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε κανένα σημείο της αποστολής.

Ένας εκπρόσωπος του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι πιλότοι είχαν λάβει άδεια να εμπλακούν με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περίπτωση που παραβίαζαν τον ρουμανικό εναέριο χώρο, κάτι που δεν έγινε. Η αποστολή παρέμεινε μια αποστολή επιτήρησης, αποτροπής και ετοιμότητας για αντίδραση εάν απαιτηθεί.

«Τα επίγεια συστήματα ραντάρ παρακολούθησαν πολλαπλούς εναέριους στόχους που πλησίαζαν την περιοχή κοντά στο Ρένι [Ουκρανία], όπου στη συνέχεια αναφέρθηκαν εκρήξεις.

«Μετά από εκείνη τη στιγμή, η επαφή με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χάθηκε. Μισή ώρα αργότερα, οι κάτοικοι του Γκαλάτσι [στη Ρουμανία] ανέφεραν, μέσω της μοναδικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης 112, την πτώση ενός αντικειμένου σε μια περιοχή στα περίχωρα της πόλης.

«Τα συμμαχικά αεροσκάφη διατήρησαν αμυντική στάση, συμβάλλοντας στην ενισχυμένη επίγνωση της κατάστασης και στην προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ», δήλωσε.