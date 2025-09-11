Πρωίαν… δεν σε είδον!

Χθες το πρωί στην ΕΡΤ υπήρξε μια καταγγελία σε ζωντανή μετάδοση. Και 24 ώρες μετά το μόνο που έχει γίνει είναι απλά… θόρυβος στα social media. Πέραν τούτου ουδέν. Η Μάρθα Φριντζήλα, η σπουδαία τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον». Και στη διάρκεια της ζωντανής συνέντευξής της στους παρουσιαστές της εκπομπής Τζένη Μελιτά και Φώτη Σεργουλόπουλο κατήγγειλε επί λέξει ότι κάποιος άνθρωπος από την παραγωγή της εκπομπής της «πρότεινε» να βγάλει από το πέτο της μια καρφίτσα που απεικόνιζε ένα καρπούζι επειδή παρέπεμπε στην Παλαιστίνη. Ο διάλογος στον αέρα της εκπομπής ήταν ο εξής:

Ο θυμός δεν σου αλλάζει τη διάθεση;

«Κατά καιρούς ναι. Δεν έχω πια θυμό. Θυμό έχω μόνο για το πού καταλήγουμε, πού οδεύουμε, οι άνθρωποι και η ανθρωπότητα. Γι’ αυτό έχω θυμό. Για την αναισθησία μας και το φόβο μας. Πριν μου λέει κάποιος απ’ την παραγωγή «Να βγάλουμε την καρφίτσα γιατί… δεν ξέρω κι εγώ τι, γιατί σημαίνει Παλαιστίνη». Του λέω «Όχι δεν θα βγάλουμε την καρφίτσα, γιατί να βγάλουμε την καρφίτσα; Τι φοβόμαστε; Φοβόμαστε να πούμε τι πιστεύουμε»; Είμαστε άνθρωποι φοβισμένοι, μη χάσουμε τη δουλειά μας, μη μας πούνε κάτι, μη χάσουμε κάτι».

Αυτά είπε η Μάρθα Φριντζήλα. Και τα είπε σε ζωντανή μετάδοση, στην κρατική τηλεόραση της Ελλάδος. Στην ΕΡΤ. Κι ουδείς μοιάζει να συγκινείται. Ούτε οι παρουσιαστές που την άκουσαν, ούτε κάποιος άλλος από την παραγωγή της εκπομπής ή από το κρατικό κανάλι… Ασυγκίνητοι όλοι; Φοβισμένοι όλοι; Όπως και να έχει αν η γενοκτονία ενός λαού, τα χιλιάδες νεκρά, ακρωτηριασμένα ή ορφανά παιδιά της Γάζας, στο μυαλό κάποιων δεν αξίζουν ούτε μια… καρφίτσα στο πέτο, τότε πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι. Αυτό θα είναι μια καλή αρχή. Μετά μπορείς και να αντιδράσεις.

Όπως η Μάρθα… Και να τα πεις. Ακόμη και αν δεν υπάρξει ούτε ένας που θα αναδείξει την αντίδραση σου. Τουλάχιστον θα τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Τουλάχιστον θα έχεις παραμείνει άνθρωπος.