Απεργούν οι ηθοποιοί την Παρασκευή - Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά

Για τη μη υπογραφή της συλλογικής σύμβασης απεργούν, αύριο Παρασκευή, οι

ηθοποιοί με την ανακοίνωση του Σωματείου να ξεκαθαρίζει τις προθέσεις

τους…

«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν

ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί

δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο

όνομα μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά

δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε

το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι

άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο», αναφέρεται χαρακτηριστικά…

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει στην πλατεία Βουκουρεστίου στις

19.00.

Κάποια από τα θέατρα που απεργούν:



θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας

θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: ο Εχθρός του λαού

θέατρο ΤΕΧΝΗΣ : Το Τρίτο Στεφάνι

θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικό) ο κος Βρομύλος

θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN

θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος ,ούτε πίσω

θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου

θεατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚ

θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή

θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ: 2:22 A GHOST STORY

θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος

θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ

θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουαν

Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ Οι φανταστικές περιπέτειες

θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών

θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χασαμε τη θεια ΣΤΟΠ

θεατρο ΒΕΜΠΟ: Ενας ήρωας με παντούφλες

θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα

θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος

θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα

θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς

θεατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED

Ίδρυμα Μιχαλης Κακογιάννης (παιδικό): Το καπλάνι της Βιτρίνας

θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος

θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας

θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι

θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

θέατρο του Νεου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβαν

θέατρο του Νεου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο

θεατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ- Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος

θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος

θεατρο CARTEL Tεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια

Δημοτικό θέατρο Πειραια: Merdre!

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ : ΚΕΙΚ

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Οταν έκλαψε ο Νιτσε

θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική αμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία

Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας

Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μονικ δραπετεύει

