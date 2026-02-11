Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ο ένοπλος που κρατούσε ομήρους σε σχολείο - Τουλάχιστον 3 τραυματίες

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο ένοπλος που κρατούσε ομήρους σε σχολείο στην Ταϊλάνδη.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ομηρίας έληξε και όλοι οι όμηροι έχουν απελευθερωθεί. «Ο δράστης συνελήφθη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής, Wichian Soboon.

Ένοπλοι αστυνομικοί έξω από το σχολείο όπου έγινε η ομηρία. Τοπικές αρχές Ταϊλάνδης

Ο δράστης ήταν ένας 18χρονος άνδρας, ο οποίος εισέβαλε σήμερα το πρωί σε σχολείο και άνοιξε πυρ. Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματικό της αστυνομίας.