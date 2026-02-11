Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ο ένοπλος που κρατούσε ομήρους σε σχολείο - Τουλάχιστον 3 τραυματίες
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι συνέλαβε τον οπλισμένο άνδρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο ένοπλος που κρατούσε ομήρους σε σχολείο στην Ταϊλάνδη.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ομηρίας έληξε και όλοι οι όμηροι έχουν απελευθερωθεί. «Ο δράστης συνελήφθη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής, Wichian Soboon.
Ο δράστης ήταν ένας 18χρονος άνδρας, ο οποίος εισέβαλε σήμερα το πρωί σε σχολείο και άνοιξε πυρ. Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματικό της αστυνομίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρίο Άβε: Τέλος… εποχής για τον Συλαϊδόπουλο - Αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο
14:37 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Για την πρόκριση κόντρα στην Κλουζ ο Άρης
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το BACARDI δίνει τον ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
14:15 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
FIBA Europe Cup: Για την πρωτιά ΠΑΟΚ και Περιστέρι
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ