Eurocup: Για την πρόκριση κόντρα στην Κλουζ ο Άρης

Ο Άρης Betsson συνεχίζει την πορεία του στο Eurocup για την 18η και τελευταία αγωνιστική.

Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Κλουζ (18:00) και θέλουν μόνο τη νίκη για να προκριθούν στην επόμενη φάση.

Και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (8-9) και έτσι θα τα δώσουν όλα για τη νίκη, ώστε να μην… αποχαιρετήσουν από νωρίς την Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης