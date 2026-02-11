Eurocup: Για την πρόκριση κόντρα στην Κλουζ ο Άρης
Ο Άρης αντιμετωπίζει την Κλουζ εκτός έδρας (18:00) και θέλει την νίκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Άρης Betsson συνεχίζει την πορεία του στο Eurocup για την 18η και τελευταία αγωνιστική.
Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Κλουζ (18:00) και θέλουν μόνο τη νίκη για να προκριθούν στην επόμενη φάση.
Και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (8-9) και έτσι θα τα δώσουν όλα για τη νίκη, ώστε να μην… αποχαιρετήσουν από νωρίς την Ευρώπη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρίο Άβε: Τέλος… εποχής για τον Συλαϊδόπουλο - Αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο
14:37 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Για την πρόκριση κόντρα στην Κλουζ ο Άρης
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το BACARDI δίνει τον ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ