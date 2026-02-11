Ιράν: Έτοιμη για ελέγχους για το πυρηνικό πρόγραμμα της η Τεράνη

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δέχεται ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Το Ιράν είναι έτοιμο για «οποιαδήποτε επαλήθευση» του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά «δεν θα υποχωρήσει στα υπερβολικά αιτήματα», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας την ώρα που το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ξαναρχίσει τον διάλογο.

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης, η οποία εορτάζεται φέτος στο πλαίσιο εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν θέλει οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν να περιοριστούν στο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος, υπερασπιζόμενο το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου, κυρίως για ενέργεια.

Οι ΗΠΑ θέλουν από την πλευρά τους πέραν του ζητήματος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος να περιληφθεί στις συνομιλίες ο περιορισμός των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν και η παύση της υποστήριξής του σε ένοπλες οργανώσεις εχθρικές προς το Ισραήλ, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλάει στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας, Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024. (Maxim Shemetov, Pool Photo via AP) AP

«Κόκκινη γραμμή» οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν

Οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν είναι η κόκκινη γραμμή του και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δήλωσε σήμερα ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Nournews.

«Η χώρα μας δεν θα υποχωρήσει στα υπερβολικά τους αιτήματα. Το Ιράν μας δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε μια επίθεση, αλλά συνεχίζουμε τον διάλογο με όλες μας τις δυνάμεις με τις γειτονικές χώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ηρεμία στην περιοχή», υπογράμμισε επίσης ο Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος μιλούσε στην Τεχεράνη στην πλατεία Αζαντί (Ελευθερία) με αφορμή την επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979.

Ο ιρανικός πύραυλος Khorramshahr-4 υπουργείο Άμυνας Ιράν

Βάσει της παράδοσης οι υποστηρικτές της εξουσίας συγκεντρώνονται οικογενειακώς ή με συναδέλφους και παρελαύνουν στο κέντρο της Τεχεράνης και αλλού στη χώρα.

Γυναίκες με μαύρο τσαντόρ κυμάτιζαν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κρατούσαν φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σημαντική δύναμη ασφαλείας, μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, ήταν ορατή, έναν μήνα μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Οι δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, και το Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας που θεωρείται από ειδικούς η μόνη πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, υποψιάζονται ότι η Τεχεράνη θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το Ιράν απορρίπτει ότι έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες.

Οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχουν επιφορτιστεί με την επαλήθευση του ειρηνικού χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά εδώ και μήνες δεν έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

