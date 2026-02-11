Λαβρόφ: Θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε τα όρια της Συνθήκης New START για τα πυρηνικά όπλα

Βασική προϋπόθεση για τους Ρώσους είναι να συνεχίσει να τηρεί τα όρια της συνθήκης και η Ουάσινγκτον

Λαβρόφ: Θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε τα όρια της Συνθήκης New START για τα πυρηνικά όπλα
AP.
Η Ρωσία θα εξακολουθήσει να τηρεί τα όρια στους πυραύλους και στις κεφαλές που προέβλεπε η πυρηνική συνθήκη New START με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εξέπνευσε την περασμένη εβδομάδα, όσο η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να κάνει το ίδιο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Η συνθήκη του 2010 έληξε στις 5 Φεβρουαρίου, αφήνοντας τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο με κανέναν δεσμευτικό περιορισμό για πρώτη φορά σε περισσότερο από 50 χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε επίσημη πρόταση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τηρήσει οικειοθελώς τα όρια της New START για άλλον έναν χρόνο. Ο Λαβρόφ είπε πως η Μόσχα θα εμμείνει στα όρια σε ό,τι την αφορά προς το παρόν σε κάθε περίπτωση.

«Η θέση μας είναι πως αυτό το μορατόριουμ στην πλευρά μας που δηλώθηκε από τον πρόεδρο εξακολουθεί να ισχύει, αλλά μόνο όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερβαίνουν τα δηλωμένα όρια», είπε ο Λαβρόφ στην κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, την Κρατική Δούμα.

Η λήξη της συνθήκης προκάλεσε φόβους για τριπλή κούρσα εξοπλισμών ανάμεσα στη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Κίνα, η οποία έχει πολύ λιγότερες κεφαλές από τις άλλες δύο χώρες, αλλά εξοπλίζεται ραγδαία.

Ορισμένοι αναλυτές λένε, ωστόσο, πως η Ρωσία επιθυμεί διακαώς να αποφύγει το κόστος μιας τέτοιας αναμέτρησης σε μια περίοδο που ο κρατικός προϋπολογισμός της αισθάνεται την πίεση από τον τετραετή πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν

Προειδοποίησε με αντίμετρα στρατιωτικής φύσης

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι η Ρωσία θα λάβει «αντίμετρα», μεταξύ των οποίων «στρατιωτικής φύσης», αν οι δυτικές χώρες ενισχύσουν τη δική τους στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία.

Ευρωπαϊκές χώρες ανέπτυξαν πρόσφατα μικρά συντάγματα στρατιωτών στη Γροιλανδία, μια αυτόνομη περιφέρεια που υπάγεται στη Δανία και την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει να κατακτήσει.

«Βέβαια, σε περίπτωση στρατιωτικοποίησης της Γροιλανδίας, της δημιουργίας εκεί στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα στοχεύουν τη Ρωσία, θα λάβουμε κατάλληλα αντίμετρα, μεταξύ άλλων στρατιωτικοτεχνικής φύσης», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία πρέπει να διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους», δήλωσε ο Λαβρόφ, κατηγορώντας επίσης την Κοπεγχάγη ότι μεταχειρίζεται τους περίπου 57.000 κατοίκους της Γροιλανδίας ως «πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ακόμη ότι οι νέοι περιορισμοί των ΗΠΑ στον ρόλο της Ρωσίας και άλλων χωρών σχετικά με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας συνιστούν κατάφωρη μεροληψία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Μόσχα σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τους νέους περιορισμούς.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Ρωσία είναι σε επαφή με την Ουάσινγκτον για το θέμα και θέλει να εκτελεί εργασία με αμοιβαίο σεβασμό «χωρίς την ιδέα της κυριαρχίας».

