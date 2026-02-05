Κρεμλίνο: «Η Ρωσία θα παραμείνει υπεύθυνη πυρηνική δύναμη παρά τη λήξη της συνθήκης New START»

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να υιοθετεί μια υπεύθυνη προσέγγιση όσον αφορά τη στρατηγική πυρηνική σταθερότητα, παρά τη λήξη της τελευταίας συνθήκης ελέγχου των πυρηνικών όπλων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η συνθήκη New START, η οποία έθεσε όρια στους πυραύλους, τους εκτοξευτές και τις στρατηγικές κεφαλές κάθε πλευράς, θα λήξει μέσα στις επόμενες ώρες σήμερα (5/2)

«Σήμερα η μέρα θα τελειώσει και (η συνθήκη) θα πάψει να έχει οποιαδήποτε ισχύ», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. Η Ρωσία είχε προτείνει και στις δύο πλευρές να παρατείνουν οικειοθελώς τους όρους της συμφωνίας για ένα έτος, ώστε να δοθεί χρόνος για να συζητηθεί μια διάδοχη συνθήκη, μια πρόταση στην οποία, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν απαντήσει ποτέ επίσημα.

«Η συμφωνία πλησιάζει στο τέλος της. Το βλέπουμε αυτό αρνητικά και εκφράζουμε τη λύπη μας», δήλωσε ο Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι το θέμα είχε τεθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ μια ημέρα νωρίτερα.

«Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται από την εξέλιξη των γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσική Ομοσπονδία θα διατηρήσει την υπεύθυνη και προσεκτική προσέγγισή της στο ζήτημα της στρατηγικής σταθερότητας στον τομέα των πυρηνικών όπλων και, φυσικά, όπως πάντα, θα καθοδηγείται πρωτίστως από τα εθνικά της συμφέροντα».

