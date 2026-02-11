Βόλος: Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Φέρεται να εμπλέκεται κτηνοτρόφος της Μαγνησίας

Μεγάλη αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Βόλο από την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης που αφορά υπόθεση ναρκωτικών, κλεμμένων οχημάτων και πιθανών παρατυπιών σε αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το gegonotanews, φέρεται να εμπλέκεται και κτηνοτρόφος της Μαγνησίας, ενώ η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε συλλήψεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ποσότητες ναρκωτικών εντοπίστηκαν στο μαντρί του κτηνοτρόφου, ενώ πραγματοποιήθηκε έφοδος και στην οικία του με εισαγγελική εντολή. Οι αστυνομικοί φέρονται να παρακολουθούσαν τον συγκεκριμένο άνδρα στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας για παράνομη ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, με πιθανή παραβίαση των κανόνων προστασίας από την ευλογιά.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλες τις αποζημιώσεις που φέρεται να έχει λάβει, καθώς επιχείρηση που δήλωνε ότι διατηρούσε είχε αναφέρει πως επλήγη από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οργανωμένης δραστηριότητας και πιθανών διασυνδέσεων πέραν της Μαγνησίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη υποστήριξη από άτομα εκτός του στενού τοπικού κύκλου, στοιχείο που ερευνάται.

Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ευθυνών.

