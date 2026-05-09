«Κατέστρεψαν τη φήμη μας» - Αστυνομικοί μηνύουν τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον για την ταινία τους

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Δύο αστυνομικοί του Μαϊάμι
  • Ντέιντ κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον για τη σειρά «The Rip» του Netflix, ισχυριζόμενοι ότι καταστρέφει τη φήμη τους παρουσιάζοντάς τους ως διεφθαρμένους.
  • Η ταινία βασίζεται σε πραγματική επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος ναρκωτικών το 2016, στην οποία συμμετείχαν οι αστυνομικοί, αλλά τους παρουσιάζει ψευδώς να εμπλέκονται σε κλοπή χρημάτων.
  • Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι δεν προσλήφθηκαν ως σύμβουλοι της παραγωγής, ενώ αυτή συνεργάστηκε με αστυνομικό που δεν συμμετείχε στην υπόθεση.
  • Ο δικηγόρος των αστυνομικών κατηγορεί την παραγωγή πως δημιούργησε ψευδή εικόνα παρουσιάζοντας τους πελάτες του ως διεφθαρμένους.
  • Μέχρι στιγμής, οι Μπεν Άφλεκ, Ματ Ντέιμον και η εταιρεία τους δεν έχουν απαντήσει στις καταγγελίες και τη μήνυση.
Αντιμέτωπη με αγωγή βρίσκεται η εταιρεία παραγωγής των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον, μετά από καταγγελίες δύο αστυνομικών του γραφείου Σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η νέα ταινία του Netflix «The Rip» κατέστρεψε τη φήμη τους παρουσιάζοντάς τους ως διεφθαρμένους.

Η αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας παραγωγής Artists Equity και αφορά την ταινία «The Rip», η οποία βασίζεται σε πραγματική υπόθεση μεγάλης επιχείρησης ουσιώνστη Νότια Φλόριντα το 2016.

Η υπόθεση πίσω από την ταινία

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, οι αστυνομικοί Τζόναθαν Σαντάνα και Τζέισον Σμιθ ήταν εκείνοι που συμμετείχαν στην επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος ναρκωτικών στο Miami Lakes το 2016, κατά την οποία κατασχέθηκαν περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν στην αγωγή, η κινηματογραφική μεταφορά της υπόθεσης αφήνει να εννοηθεί πως οι αστυνομικοί εμπλέκονταν σε κλοπή χρημάτων και παράνομες δραστηριότητες. Ο Τζόναθαν Σαντάνα δήλωσε στο NBC 7News: «Το “rip” σημαίνει ότι κλέβεις κάτι. Εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την κυκλοφορία της ταινίας τον Ιανουάριο, δέχεται συνεχώς κατηγορίες και σχόλια από ανθρώπους που θεωρούν ότι υπεξαίρεσε χρήματα από την επιχείρηση.

«Παρουσίασαν τους αστυνομικούς ως διεφθαρμένους»

Ο δικηγόρος των δύο αστυνομικών, Ιγνάσιο Άλβαρες, κατηγόρησε ανοιχτά την παραγωγή ότι παρουσίασε ψευδή εικόνα για τους πελάτες του.

«Παρουσίασαν τους αστυνομικούς ως βρόμικους. Παρουσίασαν τους πελάτες μου ως διεφθαρμένους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στην αγωγή αναφέρεται ακόμη πως οι δύο αστυνομικοί θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί ως σύμβουλοι της παραγωγής, αφού η ιστορία βασίστηκε στη δική τους επιχείρηση.

Αντίθετα, σύμφωνα με την καταγγελία, οι παραγωγοί συνεργάστηκαν με άλλον αστυνομικό, ο οποίος - όπως υποστηρίζουν - δεν είχε καν συμμετάσχει στην πραγματική υπόθεση του 2016.

Η ταινία «The Rip» και η συνεργασία Άφλεκ - Ντέιμον

Η ταινία «The Rip», κυκλοφόρησε στο Netflix τον Ιανουάριο και αποτελεί μία ακόμη συνεργασία των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον μέω της Artists Equity, της εταιρείας παραγωγής που ίδρυσαν μαζί.

Μέχρι στιγμής, ούτε οι δύο ηθοποιοί ούτε η εταιρεία παραγωγής έχουν απαντήσει δημόσια στις καταγγελίες και τη μήνυση.

