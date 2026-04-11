Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

Το μερίδιό του από την έπαυλή τους, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, χαρίζει ο σταρ Μπεν Άφλεκ στην πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ.

Το πρώην ζευγάρι τροποποίησε τη συμφωνία διακανονισμού περιουσίας, η οποία αναφέρει «μεταβίβαση περιουσίας μεταξύ συζύγων», σύμφωνα με το TMZ και πηγές θέλουν να δίνει ολόκληρο το μερίδιό του, χωρίς αντίτιμο στη Λατίνα σταρ.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ αγόρασαν την τεράστια έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας για 60,85 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2023, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένοι.

Η κατοικία 3.500 τετραγωνικών μέτρων — η οποία περιλαμβάνει 12 υπνοδωμάτια, 24 μπάνια και ένα γήπεδο μπάσκετ — υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ως το τέλειο ερωτικό καταφύγιο.

Την εποχή εκείνη, το TMZ ανέφερε ότι ο ηθοποιός και η ποπ σταρ — οι οποίοι παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022 — πλήρωσαν την κατοικία σε μετρητά.

Τον επόμενο Ιούνιο, όμως, έβαλαν προς πώληση την οικογενειακή τους κατοικία, εν μέσω φημών ότι οδεύουν προς διαζύγιο.

Παρά τις αναφορές ότι το ζευγάρι πωλούσε την έπαυλη μόνο και μόνο επειδή η Λόπεζ θεωρούσε το ακίνητο «πολύ μεγάλο για εκείνη» και ότι ο Άφλεκ «ποτέ δεν του άρεσε το σπίτι», η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου δύο μήνες αργότερα.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Ιανουάριο του 2025 και το μέλλον του σπιτιού ήταν αβέβαιο, καθώς παρέμενε προς πώληση.

Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι, ο Άφλεκ και η Λόπεζ απέσυραν την έπαυλη από την αγορά, σε μια αιφνιδιαστική «επιχειρηματική απόφαση».

«Ενώ ήλπιζαν να πουλήσουν το ακίνητο, δίσταζαν επίσης να υποστούν μεγάλη ζημιά», είπε τότε μια πηγή στο People.

«Μείωσαν την τιμή για να προσελκύσουν περισσότερο ενδιαφέρον και, όταν αυτό δεν συνέβη, τους συμβούλεψαν να το αποσύρουν από την αγορά», συνέχισε η πηγή. «Ήταν μια επιχειρηματική απόφαση που πήραν από κοινού».

Ο ειδικός του κλάδου ακινήτων δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι «η αγορά είναι δύσκολη για τους πωλητές, ειδικά σε αυτή την τιμή».

«Το να αποσυρθεί από την αγορά μέχρι να επικρατήσει ένα πιο ευνοϊκό κλίμα για τους πωλητές φαίνεται να είναι η πιο έξυπνη απόφαση», πρόσθεσε η πηγή.

Ωστόσο, με αυτή τη νέα εξέλιξη, φαίνεται ότι το μέλλον της τεράστιας έπαυλης βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια της Λόπεζ, η οποία πρόσφατα μοιράστηκε ότι αισθάνεται «ελεύθερη» δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της με τον Άφλεκ.