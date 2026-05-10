Ο James Bond στη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

Στη μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ) το βράδυ του Σαββάτου 9/5, βρέθηκε και ο «James Bond» του Χόλιγουντ, Daniel Craig.

Ο διάσημος ηθοποιός φέρεται να παρακολούθησε διακριτικά το live των Metallica, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους φωτογραφικούς φακούς ή το κοινό, καθώς κράτησε ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή του Alpha «Καλύτερα Δεν Γίνεται», τον Daniel Craig εντόπισε μόνο ένας συμφοιτητής του δημοσιογράφου Χρήστου Κούτρα, ο οποίος μετέφερε τη σχετική πληροφορία στην εκπομπή.

Η βραδιά στο ΟΑΚΑ συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές για μία από τις πιο πολυσυζητημένες συναυλίες της χρονιάς, με το κοινό να απολαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκε και η Άννα Βίσση, η οποία σύμφωνα με το gossip.gr, παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με την παρέα της, ενώ δίπλα της ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλοι μαζί απόλαυσαν το εντυπωσιακό show, με την παρουσία της Άννας Βίσση να μην περνά απαρατήρητη από το κοινό.