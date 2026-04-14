Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές - Οι τελικές ημερομηνίες

Από τις 24 Απριλίου θα αρχίσουν οι πληρωμές των συντάξεων Μαΐου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Οι συντάξεις Μαΐου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών και ιδιωτικού τομέα θα πληρωθούν στις 24 Απριλίου 2026.
  • Οι κύριες συντάξεις μισθωτών και του Δημοσίου, καθώς και οι επικουρικές του Δημοσίου, θα καταβληθούν στις 27 Απριλίου 2026.
  • Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας κάθε πληρωμής.
  • Συγκεκριμένα, οι πληρωμές της 24ης Απριλίου θα είναι διαθέσιμες από τις 23 Απριλίου και αυτές της 27ης Απριλίου από τις 24 Απριλίου.
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Μαΐου, με τους συνταξιούχους των Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), αλλά και όσους λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, να πληρώνονται νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ οι συντάξεις Μαΐου 2026 θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 και τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής

  • Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ],
  • οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με βάση το ν.4387/2016 [ΟΠΣ-ΕΦΚΑ] και
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Ταμείου προέλευσης (μη μισθωτών ή μισθωτών), θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 ημέρα Δευτέρα.
  • όλες οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , και
  • οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, να καταβληθούν στις 27 Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Ειδικότερα, οι πληρωμές της Παρασκευής 24 Απριλίου θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ για τις πληρωμές της Δευτέρας 27 Απριλίου, τα χρήματα θα πιστωθούν από την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Novibet
