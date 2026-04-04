Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ σε 30.000 συνταξιούχους – Μέχρι τέλος Μαΐου θα γίνουν οι πληρωμές

Νέα αναδρομική… πηγή χαράς για περίπου 30.000 συνταξιούχους, οι οποίοι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα λάβουν έως 8.000 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν διορθώσεις σε επανυπολογισμούς, προσαυξήσεις λόγω παράλληλης ασφάλισης, αλλά και επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν.

Ήδη έχουν πληρωθεί πάνω από 11.000 περιπτώσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να προσεγγίσει τελικά τις 45.000, καθώς συνεχίζεται η επεξεργασία φακέλων και η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων, με τον αριθμό των δικαιούχων συνεχώς να αλλάζει και τα ποσά να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ.

– Διορθώσεις λαθών: Η πλειονότητα αφορά διορθώσεις επανυπολογισμών για περιπτώσεις συντάξεων όπου εντοπίστηκαν λάθη σε στοιχεία, όπως ο χρόνος ασφάλισης και οι συντάξιμες αποδοχές.

Ήδη έχουν καταβληθεί αναδρομικά σε περίπου 8.000 συνταξιούχους, με τα ποσά να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τον μήνα διόρθωσης της σύνταξης. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά φτάνουν έως και τα 8.000 ευρώ, κυρίως για ασφαλισμένους προερχόμενους από ταμεία μισθωτών και τραπεζών.

– Περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο ταμεία έως το 2016, χωρίς όμως να έχει ενσωματωθεί εξαρχής η προσαύξηση που αντιστοιχεί στον δεύτερο φορέα.

Ως αποτέλεσμα, η αρχική σύνταξη καταβλήθηκε μειωμένη. Μετά τον επανυπολογισμό, καταβάλλονται οι διαφορές, με την προσαύξηση να μπορεί να φτάνει έως και τα 400 ευρώ μηνιαίως. Μέχρι σήμερα, έχουν πληρωθεί 1.200 δικαιούχοι, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για την ένταξη και άλλων περιπτώσεων.

– Απόστρατοι: Οι εν αποστρατεία αλλά και οι χήρες αυτών που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων δικαιούνται αναδρομικά από την επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τον νόμο 4093/2012.

Μετά τη μείωση της κράτησης από το 2023, προέκυψαν επιστροφές για το προηγούμενο διάστημα, καθώς η παρακράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα σύνταξης και μερίσματος. Ήδη έχουν καταβληθεί ποσά σε 2.972 δικαιούχους, τα οποία φτάνουν έως και τα 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.

– Παράλληλα, ενεργοποιείται και νέα δέσμη αυξήσεων για περίπου 5.500 συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω υπηρεσιακών περιστατικών.

Οι συντάξεις τους συνδέονται με τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών και αυξάνονται κάθε φορά που μεταβάλλονται τα μισθολογικά δεδομένα. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ μηνιαίως, η οποία θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, μαζί με τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά.

– Επιστροφές και αναδρομικά δικαιούνται και οι συνταξιούχοι λόγω χηρείας σε προσαρμογή νέου υπολογισμού που οδήγησε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συντάξεις εκείνες που απονεμήθηκαν στο διάστημα από 13 Μαΐου 2016 έως 30 Απριλίου 2019.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν σε αυτό το διάστημα έπρεπε να υπολογιστούν στο 50% επί της αρχικής σύνταξης που λάμβαναν οι θανόντες σύζυγοι, ενώ ο ΕΦΚΑ τούς κατέβαλλε το 50% αφού προηγουμένως είχε επανυπολογίσει τη σύνταξη των θανόντων σε μικρότερο ποσό από την αρχική.

Με τον τελευταίο νόμο, το ποσοστό της σύνταξης χηρείας αυξήθηκε από 50% στο 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4β του ν. 4387/2016, το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, του επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται («κατώτατο όριο») του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης (446,87 ευρώ για το 2026).

Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι την 20ετία. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό που δικαιούται ο επιζών ή και ο διαζευγμένος σύζυγος δεν μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου ορίου (των 15 ετών).

– Παράλληλα, την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ για το ενδεκάμηνο μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016 εξακολουθεί να αναμένει ένα ποσοστό συνταξιούχων που κερδίζει στα δικαστήρια.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 370.000. Ωστόσο, καταγράφονται καθυστερήσεις. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα δώρα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2020.

Οι τόκοι μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών, καθώς υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.

Τέλος, αναδρομικές αυξήσεις αναμένεται να δουν περίπου 5.500 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που λαμβάνουν ειδικές συντάξεις παθόντων εν υπηρεσία. Η αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 118 έως 120 ευρώ μηνιαίως και αφορά δικαιούχους ειδικών κατηγοριών συντάξεων.

Διαβάστε επίσης