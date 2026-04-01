Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής
Πότε θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταβολές των συντάξεων του Μαΐου 2026 στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.
Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Συντάξεις Μαΐου - Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Συντάξεις Μαΐου - Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.
Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και την Τρίτη 28 Μαρτίου .