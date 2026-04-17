Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

Δείτε πίνακες με τα ποσά για πυροσβέστες, αστυνομικούς και λιμενικούς

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τον Μάιο, σχεδόν 76.000 ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν αυξήσεις και αναδρομικά για δύο μήνες, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου.
  • Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 40 έως 60 ευρώ μικτά ανά μήνα, ενώ τα αναδρομικά και οι αυξήσεις μαζί φτάνουν από 80 έως 120 ευρώ μικτά ανά δύο μήνες.
  • Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό, με 20 μισθολογικά κλιμάκια και προσαυξήσεις που καθορίζονται από το νέο μισθολόγιο.
  • Στους ένστολους καταβάλλονται επίσης επιδόματα για οικογένεια, ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, θέση ευθύνης, διοίκηση, νυχτερινή εργασία και γεωγραφική υπηρεσία σε συγκεκριμένες περιοχές.
  • Υπάρχουν ειδικές αποζημιώσεις για εργασίες πέραν πενθημέρου, νυχτερινές ώρες, και για πυροσβέστες που συμμετέχουν σε δασοπυρόσβεση σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
Σχεδόν 76.000 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν τον Μάιο αναδρομικά και αυξήσεις για δυο μήνες, με τα ποσά να αντιστοιχούν στις οριζόντιες αυξήσεις κατά 40 ευρώ ανά μήνα μικτά, οι οποίες ισχύουν από την 1η Απριλίου, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», τα ποσά των αυξήσεων ξεκινούν από 40 ευρώ τον μήνα μικτά ή 23 έως 35 ευρώ καθαρά και φτάνουν έως και τα 60 ευρώ μικτά ή τα 35 έως 53 ευρώ καθαρά, εάν συνυπολογιστούν και οι προσαυξήσεις των βασικών μισθών, οι οποίες -σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο που έχει νομοθετηθεί από τον Οκτώβριο του 2025- ισχύουν για ορισμένους βαθμούς.

Μάλιστα, συνολικά, τα ποσά των αναδρομικών και των αυξήσεων που θα χορηγηθούν τον Μάιο κυμαίνονται από 80 έως 120 ευρώ μικτά και από 46 έως 106 ευρώ καθαρά, ενώ ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 75.855. Από αυτούς οι 55.207 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 12.448 είναι στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και οι 8.200 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Λιμενικού.

Τι ισχύει για τα μισθολόγια των στελεχών

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν ήδη για τα μισθολόγια των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας:

1. Ο βασικός μισθός για κάθε αξιωματικό και υπαξιωματικό θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό. Για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέπονται 4 διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους (βλ. σχετικούς πίνακες). Για κάθε κατηγορία ορίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 20.

Κάθε στέλεχος έχει καταταχθεί στο εισαγωγικό Μ.Κ. της κατηγορίας στην οποία ανήκει, πλην των στελεχών που κατατάχθηκαν στο Μ.Κ. που αντιστοιχεί στα συνολικά έτη υπηρεσίας τους και στην τυχόν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία τους μέχρι και την 30ή.09.2025.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών, όλων των κατηγοριών, από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία τριών (3) ετών στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο και δύο (2) ετών για κάθε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Επίσης, για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

Περαιτέρω, η εξέλιξη των στελεχών στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν διενεργείται ανεξάρτητα από τη βαθμολογική εξέλιξη αυτών.

Τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις

Πέρα από τον βασικό μισθό, στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας παρέχονται και τα παρακάτω επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

α) Οικογενειακή παροχή.

β) Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.

γ) Επίδομα θέσης ευθύνης.

δ) Επίδομα διοίκησης.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

α) Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας του αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46€ για κάθε επιπλέον ημέρα πραγματικής απασχόλησης.

Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3,33€ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

β) Στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και του Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους 130 ευρώ.

γ) Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (όπως πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, υπηρεσίας γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κλιμακίου ειδικών αποστολών Λιμενικού Σώματος) που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις.

δ) Το πυροσβεστικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και οι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης όπου ανήκει, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά 20%, ήτοι στα 55,20€, και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Δείτε πίνακες

Οι παλαιοί και οι νέοι βασικοί μισθοί για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (σε ευρώ ανά μήνα, μικτά)

ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1ης-4-2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
2039 – 40 και άνω3.0002.3462.1923.0402.3862.232
1937 – 38,992.9362.3002.1492.9762.3402.189
1835 – 36,992.8782.2552.1072.9182.2952.147
1733 – 34,992.8222.2112.0362.8622.2512.076
1631 – 32,992.7402.1471.9672.7802.1872.007
1529 – 30,992.6002.0641.9002.6402.1041.940
1427 – 28,992.4561.9851.8362.4962.0251.876
1325 – 26,992.3281.9091.7742.3681.9491.814
1223 – 24,992.2071.8361.7142.2471.8761.754
1121 – 22,992.0921.7651.6562.1321.8051.696
1019 – 20,991.9921.6971.6002.0321.7371.640
917 – 18,991.8971.6121.5211.9371.6521.561
815 – 16,991.8241.5431.4491.8641.5831.489
713 – 14,991.7541.4771.3801.7941.5171.420
611 – 12,991.6871.4131.3321.7271.4531.372
59 – 10,991.6221.3521.2871.6621.3921.327
47 – 8,991.5601.2941.2431.6001.3341.283
35 – 6,991.5001.2381.2011.5401.2781.241
23 – 4,991.4101.1851.1601.4501.2251.200
10 – 2,991.3201.1451.1001.3601.1851.140

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1ης-4-2026
51.2191.259
41.1831.223
31.1831.223
21.1221.162
11.1221.162
01.1221.162

Συντελεστές προσαύξησης βασικού μισθού λόγω βαθμού

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
ΑΝΤ/ΓΟΣΑΣ, Α/ΑΤΑ1,50
ΑΝΤ/ΓΟΣΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,23
ΥΠ/ΓΟΣΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,14
ΤΑΞΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,10
Α/ΔΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,061,15
Α/ΥΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,041,14
Α/ΑΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,031,13
Α/ΒΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,021,12
Υ/ΑΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,011,111,14
Υ/ΒΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,001,071,13
ΑΝΘΜΟΙΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1,041,11
ΑΡΧΙΦΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,021,07
ΥΠΑΡΧΙΦΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,011,04
ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,001,03
ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) 1,02

Επίδομα θέσης ευθύνης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΣ, Α/ΑΤΑ500 €
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ400 €
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ350 €
ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ300 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ200 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ150 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ100 €

Πηγή: «Ελεύθερος Τύπος»

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

06:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εφαρμογή πιστοποίησης ηλικίας της Κομισιόν για τα social media μπορεί να χακαριστεί σε δύο λεπτά - Τι υποστηρίζει ειδικός

06:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επόμενοι «σταθμοί» Τσίπρα: Έτοιμο το κόμμα, από μέρα σε μέρα το ιδεολογικό μανιφέστο

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσμική αντεπίθεση Μητσοτάκη με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση και στόχο την τρίτη θητεία

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Τραμπ σε Χεζμπολάχ για τη 10ήμερη εκεχειρία - «Ελπίζω να ενεργήσει σωστά» - Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί στη Βηρυτό

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

05:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Τι αλλάζει στις δηλώσεις - Διπλασιάζεται το πρόστιμο

05:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

04:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Τενεσί: Μωρό 7 μηνών πέθανε από τη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Έρικα Σβαρτς; Η επιλογή του Τραμπ για νέα διευθύντρια του CDC

04:01ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με εμπλοκή ανηλίκου στο Κιλκίς - Άρπαξαν €18.000 παριστάνοντας τον λογιστή του γιου της

03:41ΕΛΛΑΔΑ

Ταχυδρομικό δέμα με 1,9 κιλά κάνναβης - Συνελήφθη ο 27χρονος παραλήπτης

03:19ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική περιγραφή: Πώς βίωσαν οι αστροναύτες του Artemis II την «έντονη» επανείσοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Τα highlights του προημιτελικού στο Conference League

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ κι αποθεώνει την Ελλάδα - «Γκρεμίζει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής: Τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία - Γιατί είναι σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

05:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ