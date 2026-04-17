Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

Snapshot Τον Μάιο, σχεδόν 76.000 ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν αυξήσεις και αναδρομικά για δύο μήνες, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου.

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 40 έως 60 ευρώ μικτά ανά μήνα, ενώ τα αναδρομικά και οι αυξήσεις μαζί φτάνουν από 80 έως 120 ευρώ μικτά ανά δύο μήνες.

Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό, με 20 μισθολογικά κλιμάκια και προσαυξήσεις που καθορίζονται από το νέο μισθολόγιο.

Στους ένστολους καταβάλλονται επίσης επιδόματα για οικογένεια, ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, θέση ευθύνης, διοίκηση, νυχτερινή εργασία και γεωγραφική υπηρεσία σε συγκεκριμένες περιοχές.

Υπάρχουν ειδικές αποζημιώσεις για εργασίες πέραν πενθημέρου, νυχτερινές ώρες, και για πυροσβέστες που συμμετέχουν σε δασοπυρόσβεση σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Σχεδόν 76.000 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν τον Μάιο αναδρομικά και αυξήσεις για δυο μήνες, με τα ποσά να αντιστοιχούν στις οριζόντιες αυξήσεις κατά 40 ευρώ ανά μήνα μικτά, οι οποίες ισχύουν από την 1η Απριλίου, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», τα ποσά των αυξήσεων ξεκινούν από 40 ευρώ τον μήνα μικτά ή 23 έως 35 ευρώ καθαρά και φτάνουν έως και τα 60 ευρώ μικτά ή τα 35 έως 53 ευρώ καθαρά, εάν συνυπολογιστούν και οι προσαυξήσεις των βασικών μισθών, οι οποίες -σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο που έχει νομοθετηθεί από τον Οκτώβριο του 2025- ισχύουν για ορισμένους βαθμούς.

Μάλιστα, συνολικά, τα ποσά των αναδρομικών και των αυξήσεων που θα χορηγηθούν τον Μάιο κυμαίνονται από 80 έως 120 ευρώ μικτά και από 46 έως 106 ευρώ καθαρά, ενώ ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 75.855. Από αυτούς οι 55.207 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 12.448 είναι στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και οι 8.200 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Λιμενικού.

Τι ισχύει για τα μισθολόγια των στελεχών

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν ήδη για τα μισθολόγια των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας:

1. Ο βασικός μισθός για κάθε αξιωματικό και υπαξιωματικό θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό. Για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέπονται 4 διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους (βλ. σχετικούς πίνακες). Για κάθε κατηγορία ορίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 20.

Κάθε στέλεχος έχει καταταχθεί στο εισαγωγικό Μ.Κ. της κατηγορίας στην οποία ανήκει, πλην των στελεχών που κατατάχθηκαν στο Μ.Κ. που αντιστοιχεί στα συνολικά έτη υπηρεσίας τους και στην τυχόν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία τους μέχρι και την 30ή.09.2025.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών, όλων των κατηγοριών, από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία τριών (3) ετών στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο και δύο (2) ετών για κάθε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Επίσης, για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

Περαιτέρω, η εξέλιξη των στελεχών στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν διενεργείται ανεξάρτητα από τη βαθμολογική εξέλιξη αυτών.

Τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις

Πέρα από τον βασικό μισθό, στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας παρέχονται και τα παρακάτω επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

α) Οικογενειακή παροχή.

β) Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.

γ) Επίδομα θέσης ευθύνης.

δ) Επίδομα διοίκησης.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

α) Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας του αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46€ για κάθε επιπλέον ημέρα πραγματικής απασχόλησης.

Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3,33€ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

β) Στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και του Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους 130 ευρώ.

γ) Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (όπως πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, υπηρεσίας γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κλιμακίου ειδικών αποστολών Λιμενικού Σώματος) που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις.

δ) Το πυροσβεστικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και οι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης όπου ανήκει, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά 20%, ήτοι στα 55,20€, και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Οι παλαιοί και οι νέοι βασικοί μισθοί για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (σε ευρώ ανά μήνα, μικτά)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026 ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1ης-4-2026 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 20 39 – 40 και άνω 3.000 2.346 2.192 3.040 2.386 2.232 19 37 – 38,99 2.936 2.300 2.149 2.976 2.340 2.189 18 35 – 36,99 2.878 2.255 2.107 2.918 2.295 2.147 17 33 – 34,99 2.822 2.211 2.036 2.862 2.251 2.076 16 31 – 32,99 2.740 2.147 1.967 2.780 2.187 2.007 15 29 – 30,99 2.600 2.064 1.900 2.640 2.104 1.940 14 27 – 28,99 2.456 1.985 1.836 2.496 2.025 1.876 13 25 – 26,99 2.328 1.909 1.774 2.368 1.949 1.814 12 23 – 24,99 2.207 1.836 1.714 2.247 1.876 1.754 11 21 – 22,99 2.092 1.765 1.656 2.132 1.805 1.696 10 19 – 20,99 1.992 1.697 1.600 2.032 1.737 1.640 9 17 – 18,99 1.897 1.612 1.521 1.937 1.652 1.561 8 15 – 16,99 1.824 1.543 1.449 1.864 1.583 1.489 7 13 – 14,99 1.754 1.477 1.380 1.794 1.517 1.420 6 11 – 12,99 1.687 1.413 1.332 1.727 1.453 1.372 5 9 – 10,99 1.622 1.352 1.287 1.662 1.392 1.327 4 7 – 8,99 1.560 1.294 1.243 1.600 1.334 1.283 3 5 – 6,99 1.500 1.238 1.201 1.540 1.278 1.241 2 3 – 4,99 1.410 1.185 1.160 1.450 1.225 1.200 1 0 – 2,99 1.320 1.145 1.100 1.360 1.185 1.140

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026 ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1ης-4-2026 5 1.219 1.259 4 1.183 1.223 3 1.183 1.223 2 1.122 1.162 1 1.122 1.162 0 1.122 1.162

Συντελεστές προσαύξησης βασικού μισθού λόγω βαθμού

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΑΝΤ/ΓΟΣ ΑΣ, Α/ΑΤΑ 1,50 ΑΝΤ/ΓΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,23 ΥΠ/ΓΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,14 ΤΑΞ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,10 Α/Δ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,06 1,15 Α/Υ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,04 1,14 Α/Α ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,13 Α/Β ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,12 Υ/Α ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 1,11 1,14 Υ/Β ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,07 1,13 ΑΝΘΜΟΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1,04 1,11 ΑΡΧΙΦ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,07 ΥΠΑΡΧΙΦ ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 1,04 ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,03 ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) 1,02

Επίδομα θέσης ευθύνης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣ, Α/ΑΤΑ 500 € ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 400 € ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 350 € ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 300 € ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200 € ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 150 € ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 100 €

Πηγή: «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε επίσης