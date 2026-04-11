Αναδρομικά: Ποιοι θα πάρουν έως και 9.568 ευρώ - Έρχονται νέες πληρωμές

Περίπου 800.000 συνταξιούχοι χωρίς προσφυγές και 330.000 του Δημοσίου δικαιούνται αναδρομικά, όμως οι προσφυγές για νέες διεκδικήσεις απαγορεύθηκαν με νόμο από το 2020.

Πληρωμές αναδρομικών σε χιλιάδες συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουν δικαιωθεί με επιστροφές χρημάτων, που φτάνουν ενδεικτικά έως και τα 9.568 ευρώ από αντισυνταγματικές περικοπές συντάξεων, ετοιμάζει ο ΕΦΚΑ μετά το Πάσχα.

Ο ΕΦΚΑ, όπως αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος», ολοκλήρωσε ύστερα από αρκετό διάστημα τους ελέγχους για τις πληρωμές βάσει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ατομικές ή και ομαδικές προσφυγές συνταξιούχων και άνοιξε τον δρόμο για να πάρουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά που δικαιούνται.

Οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο… καρνέ επιταγών του ΕΦΚΑ ανήκουν σε τρεις τουλάχιστον κατηγορίες συνταξιούχων που έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο διεκδικώντας:

1 Αναδρομικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), για 23 μήνες, ήτοι από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2018, που είναι το διάστημα για το οποίο η εν λόγω κράτηση κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πιλοτική απόφαση 244/2017. Εχουν υποβληθεί περίπου 10.000 αγωγές και οι συνταξιούχοι δικαιώνονται με ατομικές αποφάσεις για την επιστροφή κρατήσεων. Τα ποσά των επιστροφών φτάνουν έως και τα 9.568 ευρώ (σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες) για συνταξιούχους του Δημοσίου που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, ενώ για συνταξιούχους υπουργείων, ΟΤΑ και δημόσιων οργανισμών τα διεκδικούμενα ποσά φτάνουν έως τα 8.550 ευρώ. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι άσκησαν ατομικές προσφυγές για να πάρουν αναδρομικά από την ΕΑΣ μετά την πιλοτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα ποσά που θα λάβουν είναι γα τους 23 μήνες που η ΕΑΣ κρίθηκε αντισυνταγματική. Υπάρχουν όμως και συνταξιούχοι που είχαν ασκήσει προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν βγει η πιλοτική απόφαση 244/2017 και δικαιούνται αναδρομικά για μία 5ετία με ποσά που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν τα 35.000 ευρώ.

2 Αναδρομικά από τις αυξήσεις των συντάξεων χηρείας που απονεμήθηκαν στο διάστημα από τις 13 Μαΐου 2016 έως τον Απρίλιο 2019, δηλαδή για 3 έτη. Τα ποσά που διεκδικούνται ξεπερνούν και τα 7.500 ευρώ και προέρχονται από λανθασμένους υπολογισμούς σε χιλιάδες συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν αυτή την τριετία. Οι πληρωμές που έχει δρομολογήσει ο ΕΦΚΑ αφορούν σε χήρες του Δημοσίου που προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώθηκαν με αναδρομικές αυξήσεις για αυτό το διάστημα καθώς πήραν μικρότερη σύνταξη χηρείας από αυτή που έπρεπε να λάβουν. Το λάθος που έγινε ήταν ότι οι συντάξεις χηρείας δόθηκαν με χαμηλότερο ποσό γιατί προηγήθηκε επανυπολογισμός στην αρχική σύνταξη των θανόντων, η οποία μειώθηκε σημαντικά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν έπρεπε να πληρωθεί το χαμηλότερο ποσό και δικαίωσε τις προσφυγές ώστε να υπολογιστούν οι συντάξεις με βάση την αρχική σύνταξη του θανόντος. Για παράδειγμα, η αρχική σύνταξη του θανόντος ήταν 1.700 ευρώ, επανυπολογίστηκε-μειώθηκε στα 1.400 ευρώ και η χήρα πήρε το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης, δηλαδή πληρώθηκε 750 ευρώ, ενώ έπρεπε να πληρωθεί με το 50% της αρχικής σύνταξης του θανόντα και να πάρει 850 ευρώ.

3 Αναδρομικά από την αποκατάσταση των περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις των ειδικών μισθολογίων εξαιτίας των μειώσεων που προβλέφθηκαν με τον νόμο 4092/2012 στους μισθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών της ίδιας μισθολογικής κατηγορίας του Δημοσίου. Ενα μέρος των περικοπών επιστράφηκε στις συντάξεις με εφάπαξ ποσό που πληρώθηκε με τον νόμο 4575/2018, πλην όμως, όπως αποκαλύπτεται από την απόφαση 711/2025 που εξέδωσε πρόσφατα το 4ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώνοντας συνταξιούχο γιατρό του ΕΣΥ, οι διαφορές στη σύνταξη ήταν πολύ μεγαλύτερες και για τον λόγο αυτόν το δικαστήριο διατάσσει τον ΕΦΚΑ να καταβάλει αναδρομικά ύψους 6.627ευρώ. Ανάλογες προσφυγές και αναδρομικά δικαιούνται και πολλοί άλλοι συνταξιούχοι ειδικών μισθολογίων που έχουν ασκήσει προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ποιοι πληρώθηκαν, ποιοι έχουν σειρά στο επόμενο τρίμηνο

Οι πληρωμές αναδρομικών που ήταν σε εκκρεμότητα έχουν ξεμπλοκάρει από τον ΕΦΚΑ. Το τελευταίο διάστημα πληρώθηκαν περίπου 12.000 συνταξιούχοι αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων και από προσαύξηση συντάξεων για χρόνο παράλληλης ασφάλισης.

Σειρά πήραν τη Μ. Τετάρτη οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι με αναδρομικά έως και 17.400 ευρώ (κατά μέσο όρο 2.600 ευρώ) από την αύξηση των συντάξεών τους με προσμέτρηση των ενσήμων που συμπλήρωσαν για το διάστημα που συνέχισαν να απασχολούνται.

Στην πρώτη παρτίδα πληρωμών ήταν 1.500 εργαζόμενοι συνταξιούχοι και στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλοι. Οι συνταξιούχοι που δηλώνουν ότι απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους αγγίζουν τους 300.000 εκ των οποίων 25.000 συνταξιούχοι διέκοψαν την απασχόλησή τους και περιλαμβάνονται στη λίστα των δικαιούχων με αυξήσεις και αναδρομικά προσεχώς. Η προσαύξηση κυμαίνεται μεταξύ 20 και 130 ευρώ, ανάλογα με τον μισθό, τις εισφορές και το διάστημα που συνεχίζουν να απασχολούνται.

Ειδικά στους εκκρεμείς επανυπολογισμούς έρχονται και άλλες πληρωμές στο επόμενο τρίμηνο για περίπου 35.000 παλαιούς αλλά και νέους συνταξιούχους. Οι πληρωμές βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά η ροή είναι αργή γιατί πραγματοποιούνται διαρκώς επανέλεγχοι καθώς διαπιστώνονται πολλές αποφάσεις με λάθη σε χρόνους ασφάλισης, σε μισθούς και σε ποσά σύνταξης.

Ποια εκκρεμούν

Σε εκκρεμότητα είναι τα αναδρομικά από αντισυνταγματικές μειώσεις 11 μηνών στις επικουρικές συντάξεις και τα Δώρα (κύριων και επικουρικών συντάξεων) καθώς και για την ΕΑΣ όσον αφορά το Δημόσιο, για συνταξιούχους που δεν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.

Χωρίς προσφυγές εκτιμάται ότι είναι περίπου 800.000 συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που δικαιούνται αναδρομικά για περικοπές 11 μηνών σε επικουρικές και Δώρα και άλλοι 330.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου που δικαιούνται επιστροφή της ΕΑΣ για 23 μήνες που λέει η απόφαση 244/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι προσφυγές για να διεκδικήσουν τις αντισυνταγματικές μειώσεις στις αποδοχές τους απαγορεύθηκαν με τον νόμο 4714/2020, πλην όσων είχαν ήδη ασκήσει προσφυγή μέχρι τις 20 Ιουλίου 2020. Για αυτά τα αναδρομικά έχουν ασκηθεί προσφυγές στα Διοικητικά Πρωτοδικεία από περίπου 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι πληρώνονται εντός τριμήνου από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ανήκουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά που πληρώνονται κυμαίνονται από 410 ευρώ έως 4.000 ευρώ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (*)

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 3.200 € 1.860 € 416 € 9.568 € 3.100 € 1.828 € 372 € 8.556 € 3.050 € 1.803 € 366 € 8.418 € 2.600 € 1.624 € 234 € 5.382 € 2.525 € 1.586 € 227 € 5.221 € 2.450 € 1.547 € 221 € 5.083 € 2.375 € 1.509 € 214 € 4.922 € 2.300 € 1.497 € 161 € 3.703 € 2.225 € 1.457 € 156 € 3.588 € 2.075 € 1.379 € 145 € 3.335 €

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (*)

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 2.435 € 1.540 € 219 € 5.037 € 2.150 € 1.418 € 151 € 3.473 € 2.000 € 1.430 € 120 € 2.760 € 1.865 € 1.280 € 112 € 2.576 € 1.700 € 1.293 € 51 € 1.173 € 1.550 € 1.206 € 47 € 1.081 € 1.475 € 1.163 € 44 € 1.012 € 1.425 € 1.144 € 25 € 575 € 1.400 € 1.144 € 0 0

(*) Οι συνταξιούχοι με προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από τον Φεβρουάριο του 2017 δικαιούνται αναδρομικά 5ετίας

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»