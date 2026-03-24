Οργή ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση Πλεύρη ότι οι αγώνες της Αριστεράς "ήταν πάντα σε βάρος του έθνους και της πατρίδας".

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ανιστόρητο, απαράδεκτο και χυδαίο» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη απαντώντας στις δηλώσεις που έκανε σε εκδήλωση της ΝΔ στο Κιλκίς όπου είπε ότι οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντα σε βάρος του έθνους και της πατρίδας».

Δείτε το απόσπασμα από τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ:

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για δηλωση-ντροπή και σχολιάζει ότι «δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από τον Θ. Πλεύρη, δεν περιμένουμε καμιά αντίδραση από τον πρωθυπουργό, δική του επιλογή είναι να έχει δώσει τη μισή κυβέρνηση στο ΛΑΟΣ».

Ολόκληρη η εκτενής ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

Ορισμένοι υπουργοί της ΝΔ μπορεί να σπάνε διαρκώς το …γραφικόμετρο, αλλά παραμένουν επικίνδυνοι. Ιδίως όταν εκτοξεύουν το ακροδεξιό τους δηλητήριο και επιστρατεύουν εμφυλιοπολεμική ρητορική για να επιτεθούν στην Αριστερά. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έκανε ο υπ. Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης που μίλησε σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στο Κιλκίς.

Ο Θάνος Πλεύρης μίλησε αρχικά για τον αρχαίο Αθηναίο στρατηγό Κίμωνα και τον παραλλήλισε με την ομώνυμη φρεγάτα που έστειλε η κυβέρνηση στην Κύπρο «για να προστατέψει τον ελληνισμό από την επίθεση που δέχεται από την Περσία» (!). Οι ανοησίες του κ. Συρίγου τελικά ήταν γραμμή στη ΝΔ και όχι λάθος.Δεν θα άξιζε καν να ασχοληθούμε με τις αστείες γραφικότητες του Θ. Πλεύρη, αν στη συνέχεια δεν έλεγε το αδιανόητο: κάλεσε τους παρευρισκόμενους να μη σέβονται και να μην τιμούν τους αγώνες της Αριστεράς, γιατί «ήταν πάντα σε βάρος του έθνους και της πατρίδας»!

Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Να τον χαίρονται οι ακροκεντρώοι συνοδοιπόροι του. Είναι ντροπή αυτή η φράση, ιδίως μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση των ιστορικών φωτογραφιών των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή το 1944, και που θύμισαν στο πανελλήνιο ποιοι ήταν πραγματικά οι αγωνιστές της Αριστεράς και γιατί μάχονταν.

Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά, ένας άνθρωπος που ανακάλυψε τις αρετές του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας όταν έγινε βουλευτής και υπουργός, γιατί προηγουμένως ήθελε άλλους δρόμους για την κοινωνία, δεν είναι ο κατάλληλος να κάνει κηρύγματα.

Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από τον Θ. Πλεύρη, δεν περιμένουμε καμιά αντίδραση από τον πρωθυπουργό, δική του επιλογή είναι να έχει δώσει τη μισή κυβέρνηση στο ΛΑΟΣ. Τέτοια περιστατικά, όμως, υπενθυμίζουν σε κάθε αριστερό, προοδευτικό πολίτη, σε κάθε δημοκράτη, πως αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγει το συντομότερο. Αυτή, και όλα της τα ακροδεξιά «μπουμπούκια» που δηλητηριάζουν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
