Το ΠΑΣΟΚ απογείωσε τη δήλωση Τασούλα για το... 1981 με βίντεο για το Συνέδριο

Πολύ συχνά τα κόμματα επιχειρούν να επιστρατεύσουν το χιούμορ για να προωθήσουν θέσεις και εκδηλώσεις, όμως σπάνια το φέρνουν εις πέρας με μεγάλη επιτυχία.

Όμως το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την έναρξη του Συνεδρίου του κόμματος που θα γίνει αύριο, ανατρέπει τον κανόνα.

Με ιδιαίτερα αιχμηρά αντανακλαστικά, το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε το... lapsus του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος χθες στη δήλωσή του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μίλησε όχι για το 1821, αλλά για το... 1981!

Έτσι λοιπόν το ΠΑΣΟΚ με ιδιαίτερα επιτυχημένο τρόπο χρησιμοποίησε το γλωσσικό ολίσθημα του κ. Τασούλα, συνοδευόμενο από εικόνες επαναστατών του '21 με σημαίες του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τις μεγάλες παλλαϊκές συγκεντρώσεις της δεκαετίας του '80.

«Το 1981 οι πρόγονοί μας, ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σήμερα εμείς κυβερνώντες και κυβερνώμενοι ας τους τιμήσουμε», είναι η φράση από τη δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα που χρησιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ, συνοδεύοντάς τη μάλιστα με τη μουσική υπόκρουση του ύμνου του ΠΑΣΟΚ για τον «ήλιο τον πράσινο που ανατέλλει».

Το βίντεο συνεχίζεται με νεότερα στελέχη του κόμματος να καλούν τους πολίτες στην έναρξη του Συνεδρίου που θα γίνει αύριο Παρασκευή, στις 18:00, στο γήπεδο Τάε Κβο Ντο.