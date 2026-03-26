ΠΑΣΟΚ: Ξεκινά αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο στο γήπεδο Tae Kwon Do - Το πρόγραμμα και οι ομιλητές

Το Σάββατο είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και του Ευάγγελου Βενιζέλου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ξεκινά την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο και διαρκεί έως την Κυριακή 29 Μαρτίου.
  • Την Παρασκευή ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμούς σοσιαλιστές ηγέτες και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
  • Το Σάββατο θα μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, μαζί με εισηγήσεις και θεματικές συζητήσεις σε τομείς όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, η Άμυνα και η Εξωτερική Πολιτική.
  • Θα γίνουν παράλληλες θεματικές συζητήσεις για θέματα όπως ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα, η εργασία και τα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή, η κοινωνική πολιτική και η προετοιμασία για τις εκλογές.
  • Την Κυριακή θα ολοκληρωθούν οι εργασίες με ομιλίες συνέδρων και ψηφοφορία για την εκλογή μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων.
Αύριο, Παρασκευή 27 Μαρτίου εκκινούν οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο. Η αυλαία του συνεδρίου θα ανοίξει με καλωσόρισμα από τον Γραμματέα ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη και θα ακολουθήσει η συγκρότηση του προεδρείου του Συνεδρίου και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά θα εκφωνήσει την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ μηνύματα και χαιρετισμούς θα απευθύνουν Σοσιαλιστές ηγέτες και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.

Το Σάββατο είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή.

Το πρόγραμμα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
4ο Τακτικό Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:

Παρασκευή 27/03

12:00-18:00 Διαπίστευση συνέδρων

18:00 Έναρξη συνεδρίου

- Καλωσόρισμα Γιάννη Βαρδακαστάνη, Γραμματέα ΚΟΕΣ

-Συγκρότηση προεδρείου 4ου Τακτικού Συνεδρίου & Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

- Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,

- Μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών

- Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων

- Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

Σάββατο 28/03

09:00 – 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

10:30 – 11:00: Εισηγήσεις

• Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Λειτουργία οργανώσεων – Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.

12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις

*Αίθουσα Προθερμαντηρίου

11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση

Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

• Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ

• Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

• Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

• Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών

14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια

Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας

• Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College

• Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης

• Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.

• Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

• Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής

• Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.

*Αίθουσα 15

10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα

Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

• Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο

• Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

• Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain

Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

• Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού

• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

• Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας

Ενότητα 1η:

• Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Βουλευτής

• Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος - Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

• Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Ενότητα 2η:

• Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ

• Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)

• Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών - Elsa Greece

• Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στη πορεία προς τις εκλογές

Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός

• Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος

• Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

• Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας

16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση

Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

• Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

• Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής

• Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)

• Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας

Κυριακή 29/03

Κεντρική Αίθουσα 09:00 – 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια

Κλείσιμο εργασιών

Αίθουσα Προθερμαντηρίου: 08.00 - 18.00 Ψηφοφορία για εκλογή μελών ΚΠΕ & Περιφερειακών Συμβουλίων

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Με ΝΑΤΟ και Ιράν τα έβαλε ο Τραμπ - Αρνητική η Τεχεράνη στο σχέδιο 15 σημείων

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές των ιδιωτικών υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης: Από τον κατώτατο κισθό έως την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;» Τα «περίεργα» βίντεο του Λευκού Οίκου - Διέγραψε άρον άρον το ένα

17:25ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή BA.3.2 - Τα συμπτώματα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Τα 7 πράγματα που δεν ξέρετε για τον Πούτιν, που συμπληρώνει 26 χρόνια στην ηγεσία της Ρωσίας

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο το Snapchat για την προστασία των ανηλίκων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

17:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μαύρο χρήμα» στην Τέχνη: Τα 59,6 δισ. δολάρια, τα πλαστά έργα και η υπόθεση Τσαγκαράκη

17:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Στόχος τα playoffs και μετά το τρόπαιο» - Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Μυστηριώδες αντικείμενο με πλοκάμια προκάλεσε πανικό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Η Βίκυ Λέανδρος με το “L’amour est bleu” στον Λόφο της Σάνης

16:53ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:50ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρύβεται άλλο» - Σφοδρή επίθεση για τον κανονισμό επιστροφών

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Peaky Blinders: Σφαγές, βία και τρόμος - Η πραγματική ιστορία πίσω από τον μύθο της σειράς

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φώς» για σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Υπεράκτια κέντρα επιστροφών, απαγορεύσεις εισόδου και τέλος στις... αναστολές απέλασης

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Και ο γιος μου να παίξει αύριο, πρέπει να κερδίσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €920 – Παραδείγματα

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απέστειλε την απάντηση στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ - «Tώρα περιμένουμε»

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Το viral ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα -Ο νεαρός που «έκλεψε» την παράσταση μετά την παρέλαση

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Μυστηριώδες αντικείμενο με πλοκάμια προκάλεσε πανικό

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι κάτοχοι diesel οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του fuel pass

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ