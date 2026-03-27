Τι είπαν στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ οι εκπρόσωποι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ

Με πολιτικό πρόσημο και κάλεσμα για συνεργασίες οι ομιλίες των στελεχών των κομμάτων της Αριστεράς

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πρώτη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι χαιρετισμοί των εκπροσώπων άλλων κομμάτων, οι οποίοι, εκτός από εθιμοτυπικό χαρακτήρα, είχαν και ιδιαίτερα σημαντικό πολιτικό πρόσημο.

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ παραβρέθηκαν εκ μέρους της ΝΔ ο Κώστας Σκρέκας, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός, από το ΚΚΕ ο Γιώργος Λαμπρούλης, από τη ΝΕΑΡ ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και από τους Δημοκράτες ο Βασίλης Σίμος.

Μεταξύ άλλων, οι προσκεκλημένοι στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν:

Κώστας Σκρέκας (ΝΔ): Οι απαιτήσεις είναι πολλές και οι αστοχίες δε λείπουν, αλλά αναμφίβολα ο ρεαλιστικός δρόμος που ακολουθεί η πατρίδα είναι ο μόνος που την οδηγεί στο αύριο. Γνωρίζω τις ενστάσεις, αλλά η κριτική δεν μπορεί να παίρνει τη μορφή του μηδενισμού και της στείρας άρνησης. Έτσι έρχεται σε αντίθεση με τις προοδευτικές αλλαγές που βλέπουν οι πολίτες. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί.

Να έχουμε στόχο τις κομβικές συναινέσεις και όχι τις τοξικές αντιθέσεις.

Δεν ευνοεί η σύμπραξη με δυνάμεις που απέτυχαν ή η τρομακτική προοπτική της ακυβερνησίας. Το συνέδριό σας καλείται να δώσει τις δικές του απαντήσεις.

Διονύσης Καλαματιανός (ΣΥΡΙΖΑ): Καλώς σμίξαμε! Οι καιροί δεν επιτρέπουν υπεκφυγές. Είμαστε αντιμέτωποι με μια κυβέρνηση που διευρύνει τις ανισότητες και δυναστεύει και συνθλίβει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να είναι μοναχική και αναβλητική. Αντίπαλός μας είναι σαφής και προσδιορισμένος. Είναι στρατηγικός και πολιτικός αντίπαλος: Η ΝΔ.

Η ιστορία έχει δείξει ότι οι προοδευτικές δυνάμεις όταν είναι ενωμένες μπορούν αν φέρουν μεγάλες αλλαγές. Να έχουμε στο μυαλό μας το ΕΑΜ, αλλά και τη μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση του 1981. Υπήρξαν στιγμές οπισθοχώρησης. Τα δύο ρεύματα του προοδευτικού χώρου είχαν στιγμές συνεργασίας και αντιπαράθεσης. Να κρατήσουμε τις στιγμές που πορευτήκαμε μαζί. Οι συγκλίσεις δεν είναι τυχαίες, αντανακλούν κοινές αξίες και αρχές. Υπάρχει έδαφος για κάτι περισσότερο. Το ακούτε και εσείς. Μας λένε βρείτε τα! Η αναμονή δεν είναι ουδέτερη στάση, είναι στάση υπέρ της ΝΔ. Έχουμε ιστορική ευθύνη να ανταποκριθούμε στην ανάγκη της κοινωνίας. Χωρίς την ενότητα, η προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης απομακρύνεται. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στον διάλογο. Μαζί μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε.

Γιώργος Λαμπρούλης (ΚΚΕ): Κρίσιμο ζήτημα της περιόδου είναι η πάλη να μην πληρώσει ο λαός τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου. Η απαλλαγή από την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη δε γίνεται με μια απλή κυβερνητική εναλλαγή. Για όλα τα κρίσιμα ζητήματα των τελευταίων ετών, θεωρούμε ότι έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο πρωθυπουργός. Για όλα αυτά το ΚΚΕ έχει στηρίξει πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τη βουλή. Το ΚΚΕ έχει καθαρή στάση στην κριτική μας και στα άλλα κόμματα. Ευχόμαστε καλές εργασίες στο Συνέδριό σας.

Γαβριήλ Σακελλαρίδης (ΝΕΑΡ): Είναι ένα συνέδριο σημαντικό. Τη δεκαετία του 80 υπήρχε ένα σύνθημα, «ΠΑΣΟΚ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Στη χώρα μας όποιος δεν είναι με τον πόλεμο σχεδόν θεωρείται σχεδόν εθνικός μειοδότης. Ο πόλεμος των Τραμπ - Νετανιάχου κινδυνεύει να βάλει φωτιά σε όλη την περιοχή εμπλέκοντας και την Ελλάδα. Πρέπει να δώσουμε καθαρές απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε ανάγκη από μια σοσιαλδημοκρατία που να απαντά στο ερώτημα πόλεμος ή ειρήνη.

Μην ξεχάσετε τις αφετηρίες σας. Θυμάμαι το 2003 την ΠΑΣΠ να κατεβαίνει στους δρόμους κατά του πολέμου στο Ιράκ, ακόμη κι αν στην κυβέρνηση ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι η κρίση στον προοδευτικό χώρο, την σοσιαλδημοκρατία και την Αριστερά. Με ενδιαφέρει να υπάρχει μια σοσιαλδημοκρατία με αριστερό πρόσημο για να δίνουμε μαζί τη μάχη, να μην ψηφίζει άκριτα τους υπερεξοπλισμούς, που θα στηρίζει τη δημόσια παιδεία, που δε θα αναθεωρήσει το άρθρο 16, θα κριθείτε για τη στάση που θα κρατήσετε σε αυτό.

