LIVE - Ανδρουλάκης στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Τώρα είναι η ώρα για τη νέα αλλαγή»

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 5.000 συνέδρους και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη άνοιξε η αυλαία του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Υπό τους ήχους του ανεπίσημου ύμνου του ΠΑΣΟΚ «Καλημέρα Ήλιε», ανέβηκε στο βήμα του Συνεδρίου ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, καταχειροκροτούμενος από τους περίπου 5.000 συνέδρους που βρίσκονται στο στάδιο Τάε Κβο Ντο.

Με κεντρικό μήνυμα: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», ο Νίκος Ανδρουλάκης σκιαγραφεί το όραμά του για μια Ελλάδα για όλους και θα στείλει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής.

«Αυτή η στιγμή είναι τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο και έτοιμο για μια νέα πορεία νίκης. Δύναμή μας είμαστε όλοι εμείς. Πήραμε πρωτοβουλίες που προκάλεσαν βαθιές ρωγμές στο σύστημα της ΝΔ. Δύναμή μας είναι οι βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Ο απλός κόσμος, όχι η ολιγαρχία, όχι τα συμφέροντα. Σε αυτούς δε χρωστάμε και δεν περιμένουμε τίποτα από αυτούς. Αλλά περιμένω πολλά από σας, γιατί σε εσάς χρωστάμε τα πάντα.

Η δημοκρατική παράταξη διαθέτει ανοιχτούς και μεγάλους ορίζοντες. Γι' αυτό σήμερα κάνω ανοιχτό κάλεσμα, ανοιχτό προσκλητήριο και απευθύνομαι σε κάθε κοινωνική δύναμη, σε κάθε δημοκράτη που έκανε άλλες επιλογές, σε κάθε νέα και νέο που γεννήθηκε τα χρόνια της κρίσης.

Τώρα είναι η ώρα για τη νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή που είναι προϋπόθεση για την προκοπή του τόπου. Παρακολουθούμε την απόκλιση μεταξύ της ευημερίας των αριθμών και της ευημερίας των πολιτών. Φανταστείτε ποια είναι η επόμενη μέρα αν συνεχίσουν να κυβερνούν οι ίδιοι, αλλά χωρίς τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτές οι ανισότητες αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημοκρατία.

Τώρα είναι η στιγμή για τη νέα συμπόρευση. Εμείς βάλαμε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, εμείς βάλαμε την Κύπρο στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό, δημιουργήσαμε τον Ενιαίο Αμυντικό Χώρο με τη συμβολή των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα του συνεδρίου.

Στη συνέχεια τόνισε:

«Πρέπει να έχουμε συνεχώς τα μάτια μας στραμμένα στη μεγάλη εικόνα. Ζούμε σε μια ιστορική καμπή. Αλλάζει κάτι βαθύτερο: οι ίδιοι οι κανόνες του παιχνιδιού. Όταν σταματήσουν να ισχύουν οι κανόνες, κερδισμένοι είναι μόνο οι ισχυροί του παιχνιδιού.

Από τη μία υπάρχει η τάση της μισαλλοδοξίας. Μας προτείνουν να υψώσουμε τείχη, μια άποψη που πλασάρεται ως επιλογή ασφάλειας, αλλά οδηγεί στην παρακμή. Το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες, ξηλώνονται.

Πλέον η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, είναι όρος επιβίωσης, είναι πατριωτική επιλογή, όχι πολυτέλεια».

Παράλληλα, επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό. «Για εμάς, κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν στιγμές που δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα. Για εμάς προτεραιότητα είναι το διεθνές δίκαιο, για εμάς ο ανθρώπινος πόνος έχει την ίδια αξία σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τις δικές μας αξίες. Γιατί πολιτική χωρίς αξίες είναι απλά διαχείριση, είναι εξουσία για την εξουσία που καταλήγει στη διαφθορά. Πολιτική χωρίς αξίες είναι να εξασφαλίσεις ένα κλειστό σύστημα συμφερόντων που αδιαφορεί για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία» σημείωσε.

Αυξάνοντας τον τόνο της κριτικής του απέναντι στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι. Μνημείο της κυνικότητάς τους είναι η δήλωση: "έχουμε 157 βουλευτές και δεν μας ακουμπά κανείς". Αυτή είναι η καθεστωτική τους νοοτροπία. Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για "ανάληψη πολιτικής ευθύνης" στον ΟΠΕΚΕΠΕ… Πόσος εμπαιγμός. Είναι «αδιάφορη υπόθεση» ότι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας παγιδεύτηκαν από έναν απόστρατο συνταγματάρχη του Ισραήλ; Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας;».

Σε αυτό το πλαίσιο, έστειλε το μήνυμα:

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την πολιτική μου εξόντωση βρίσκονται εκτός πραγματικότητας. Στόχος δεν είναι να συνεργαστούμε με τη ΝΔ, στόχος είναι να τη νικήσουμε! Απόψε μιλάει το DNA κάθε δημοκράτη, απόψε μιλάει η καρδιά του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου! Ο λαός ακόμη κι αν ξέχασε τι σημαίνει δεξιά, τώρα έχει νέες εμπειρίες από τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη».

Απευθυνόμενος στους συνέδρους, ο κ. Ανδρουλάκης είπε:

«Ζητώ να με εμπιστευτείτε και μαζί θα βάλουμε τελεία στη λεηλασία του κόπου σας, θα φτιάξουμε θεσμούς που δε θα αφήνει κανέναν ατιμώρητο. Σήμερα χρειάζονται ρήξεις και τομές. Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταρρύθμιση για τους πολιτικούς. Θα αλλάξουμε το άρθρο 86. Τέλος η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων.

Να αποσυνδεθεί η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τις επιλογές του κάθε πρωθυπουργού.

Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την εθνική αρχή διαφάνειας που αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων. Για το ΠΑΣΟΚ η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι δημοκρατική υποχρέωση. Απευθύνομαι, λοιπόν, σε κάθε νέα και νέο που δουλεύει μια και δυο δουλείες, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε καν το ενοίκιο: Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από τη πρώτη μέρα σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια. Με το ΠΑΣΟΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα για όλους τους Έλληνες και όχι ακριβό προνόμιο για λίγους!».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύθηκε για καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή. «Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού» τόνισε.

Πρώτη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 18:00 δόθηκαν οι διαπιστεύσεις στους συνέδρους.

Πρώτη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ν. Ανδρουλάκης: Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε

«Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγες ώρες πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με δήλωσή του στην ιστοσελίδα «tovima.gr», απευθυνόμενος «σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες», «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει», «σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «σήμερα με το συνέδριό μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη μεγάλη Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, για να μπει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα μικραίνοντας τους ορίζοντες της Ελλάδας».

Τονίζει ότι «τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ σε ενέργεια, τρόφιμα, τράπεζες και υγεία σωρεύουν υπερκέρδη, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται, οι μισθοί εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια εκτοξεύονται, το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται». Κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «σπατάλησε ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς δίκαιη κατανομή. Γι' αυτό από το 2028 και έπειτα οι ρυθμοί ανάπτυξης θα προσγειωθούν στα χαμηλά επίπεδα του 1%». Σημειώνει ότι «μόλις προχθές η EUROSTAT αποκαθήλωσε το αφήγημα του δήθεν ‘οικονομικού θαύματος'», καθώς «το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με όρους αγοραστικής δύναμης υποχώρησε το 2025 και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία». «Η χώρα έχει ‘παγώσει'. Όλοι τρέχουν γρηγορότερα από εμάς», σχολιάζει.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη» και ειδικότερα πως «το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οικονομική περιπέτεια των μνημονίων και της χρεοκοπίας συνεχίζει να συμπεριφέρεται στο κράτος ως λάφυρο παραδομένη στον πελατειασμό, και αντιμετωπίζει τους θεσμούς ως εργαλεία εξουσίας που κατοχυρώνουν προνόμια και ασυλίες για τους ισχυρούς». «Για εμάς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «είναι θέμα δημοκρατίας και πάνω απ' όλα εθνικής ασφάλειας να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, για το σκοτεινό παρακράτος που έστησαν ο πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται». «Γιατί αν δεν τελειώνουμε με αυτές τις νοσηρές πρακτικές, θα κάνουμε απλώς διαχείριση της παρακμής», δηλώνει, τονίζοντας ότι «χρειάζονται ρήξεις και η συνταγματική αναθεώρηση συνιστά μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη».

