ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Μαρινέλλα: «Η φωνή της έντυσε με συναισθήματα τις ζωές ανθρώπων»
Το «αντίο» των «πράσινων» στην εμβληματική μας ερμηνεύτρια που δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας – «Δυσαναπλήρωτο κενό».
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η ελληνική κοινωνία πενθεί για το θάνατο μιας σπουδαίας ερμηνεύτριας. Η Μαρινέλλα δεν είναι πλέον ανάμεσά μας και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση για να εκφράσει τη θλίψη της.
Σε αυτή αναφέρει:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.
Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
