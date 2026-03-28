ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Μαρινέλλα: «Η φωνή της έντυσε με συναισθήματα τις ζωές ανθρώπων»

Η ελληνική κοινωνία πενθεί για το θάνατο μιας σπουδαίας ερμηνεύτριας. Η Μαρινέλλα δεν είναι πλέον ανάμεσά μας και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση για να εκφράσει τη θλίψη της.

Σε αυτή αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.

Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους».