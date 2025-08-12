ΠΑΟΚ: Έρχεται στην Ελλάδα ο Γιακουμάκης – Πρόβλημα με Τάισον ενόψει Βολφσμπέργκερ

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης (12/08), ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Στο μεταξύ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ένα πρόβλημα ενόψει του αγώνα ρεβάνς με τη Βολφσμπέργκερ, για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Ο Τάισον ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο κι έμεινε εκτός προπόνησης της Δευτέρα (11/08), κάτι που έγινε και με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα. Όσον αφορά στον Βραζιλιάνο, η κατάσταση του θα επανεξετάζεται καθημερινά, ωστόσο η συμμετοχή του στο ματς της Πέμπτης (14/08) είναι αμφίβολη.

