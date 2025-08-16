ΠΑΟΚ: «Περίμενα… κρύα υποδοχή, δεν πούλησα ποτέ οπαδιλίκι» - Όσα είπε ο Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναφέρθηκε στην απόφαση του να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Γιώργος Γιακουμάκης ΠΑΟΚ
Ο Έλληνας επιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από έξι χρόνια, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να τον αποκτά ως δανεικό από την Κρουζ Αζούλ.

Ο Γιακουμάκης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι του ΠΑΟΚ κι αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υποδοχή που έλαβε, αλλά και τους λόγους που τον έκαναν να γυρίσει στην Ελλάδα.

Όσα είπε ο Γιώργος Γιακούμακης:

Για το πως νιώθει που ήρθε στον ΠΑΟΚ: «Φαίνεται ότι μου πάνε τα ασπρόμαυρα! Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα για χάρη μιας μεγάλης ομάδας που έχει πολύ υψηλούς στόχους, με -πρώτα ο Θεός - συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι το οποίο μου είχε λείψει αρκετά. Οι φίλαθλοι της ομάδας εκφράζουν την κουλτούρα και είναι κομμάτι του συλλόγου. Αυτό το πάθος που έχουν για την ομάδα είναι κάτι το οποίο μου είχε λείψει και κάτι το οποίο δεν βρίσκεις εύκολα στην άλλη μεριά του κόσμου, τουλάχιστον στα πρωταθλήματα που αγωνίστηκα. Είναι μια αγάπη ανιδιοτελής και αυτό μου έλειψε από την μεριά των φιλάθλων».

Για την πρώτη του αντίδραση στην πρόταση του ΠΑΟΚ και το στόρι της μεταγραφής του: «Το στόρι είναι ότι ο χαρακτήρας - κλειδί σε αυτή την υπόθεση ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης. Είχαμε συνυπάρξει μαζί στον Πλατανιά ως συμπαίκτες και είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια αλληλοεκτίμηση μεταξύ μας. Εκείνος επικοινώνησε μαζί μου, με ρώτησε αρχικά αν ενδιαφέρομαι να συνεργαστούμε και το πώς βλέπω την συνέχεια της καριέρας μου. Με ρώτησε επίσης για την οικογένεια μου, γιατί πλέον έχω οικογένεια και δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι. Δεν το είχα στο μυαλό μου τόσο έντονα να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι ήταν η ιδανική επιλογή για εμένα, να γυρίσω στην Ελλάδα, έστω αρχικά για έναν χρόνο. Νομίζω ότι είχα αδειάσει λίγο ψυχικά στο εξωτερικό και ήθελα μια ομάδα με υψηλό κίνητρο για να μπω ξανά στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πραγματικά ειμαι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να αγωνιστώ στην Τούμπα».

Για το πως θα ήθελε να ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος στον ΠΑΟΚ και ομαδικά και ατομικά: «Ιδανικά θα ήθελα να πάρουμε το πρωτάθλημα, σε συνδυασμό με το να βγω πρώτος σκόρερ».

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια και πόσο διαφορετικός είναι ο ίδιος μετά τα χρόνια στο εξωτερικό: «Δεν έχει καμία σχέση! Απολύτως καμία σχέση! Ούτε παικτικά, ούτε σαν χαρακτήρας. Γενικά η ζωή μου η ίδια έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Όταν έφυγα ήμουν ένα παιδί, ένας νεαρός άγουρος παίκτης. Δεν είχα οικογένεια όπως έχω τώρα, δεν είχα παιδιά. Το μόνο που ένοιαζε τότε ήταν φύγω από την Ελλάδα για να βρω ένα μέρος και μια ομάδα να με... αναστήσει ποδοσφαιρικά, να μπω στον χάρτη ξανά γιατί είχα μια περίοδο τότε πάρα πολύ δύσκολη εδώ. Οπότε πήρα το ρίσκο, μου βγήκε. Δούλεψα αρκετά, στερήθηκα άπειρα πράγματα, κυρίως την οικογένεια μου, τους φίλους μου, τα πάντα. Αυτά τα 5-6 χρόνια είναι κάτι παραπάνω από αρκετά και πλέον γυρίζω ως ενας πιο πολύ ώριμος άντρας, οικογενειάρχης. Ένας παίκτης που έχει δουλέψει άπειρα, πολύ πιο δομημένα και σωστά πάνω στις ατέλειες του. Πνευματικά ότι είμαι πολύ πιο δυνατός πλέον και οι εμπειρίες που έχω είναι πολύ διαφορετικές, πολλαπλάσιες από αυτές που είχα όταν έφυγα».

Για το αν έπαιξε ρόλο ότι έχει πολύ καλή σχέση με παίκτες του ΠΑΟΚ που βρίσκονται μαζί στην Εθνική για την απόφασή του: «Όταν λέω ότι άδειασα ψυχικά όπως πριν, εννοώ ότι ήθελα ένα σημείο επιστροφής, ένα σημείο γνώριμο που να ξέρω τι να περιμένω, ένα οικείο περιβάλλον. Αυτό ειναι ο ΠΑΟΚ γιατί έχω αρκετούς γνωστούς παίκτες που έχουμε παίξει στην Εθνική ή ακόμα και τον Τέιλορ που παίξαμε μαζί στην Σέλτικ, είμαστε και φίλοι. Ήθελα μια ομάδα να μου δείξει ότι ειμαι σημαντικός χωρίς να μου πάρει χρόνο να προσαρμοστώ. Ήθελα κάτι το οποίο θα με βοηθήσει να εγκατασταθώ γρήγορα και παράλληλα να ξέρω οτι η ομάδα έχει μεγάλους και ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους και όχι στόχους μόνο για τα media».

Για τις επαφές του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και την φιλοσοφία του προπονητή για την θέση του φορ: «Γνωρίζω το στυλ που παίζει, γνωρίζω το στυλ που θα ήθελε να έχει το σέντερ φορ. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχω ούτως ή άλλως σε αυτά που ψάχνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πιο αναλυτικά με κάποια βίντεο, με κάποιες επεξηγήσεις αναλυτικότερες για να μου πει ακριβώς τι χρειάζεται. Η προσαρμογή μου δεν θα είναι δύσκολη, είναι ένας προπονητής που μοιράζεται τα ίδια ιδανικά με εμένα. Τον κυριεύει το πάθος όπως και η υπερβολική θέληση για να κερδίσει όπως και εμένα. Δεν μπορεί όταν χάνει, οπότε σαν χαρακτήρες ταιριάζουμε. Σίγουρα θεωρώ ότι θέλει έναν σέντερ φορ εργατικό να δουλεύει για την ομάδα, να έχει αυτό το πάθος και να βάζει γκολ. Τα τελευταία χρόνια έχω αποδείξει πως τα έχω όλα αυτά, οπότε ανυπομονώ να συνεργαστούμε».

Για τα μηνύματα που δέχτηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και τι μήνυμα θέλει να στείλει ο ίδιος στους φιλάθλους: «Σίγουρα τα μηνύματα είναι πολλά. Δεν θα σταθώ σε αυτό, θα σταθώ στο ότι γνωρίζω στο να με δεχτούν εδώ και όλοι γνωρίζουμε τους λόγους, όμως εγώ ποτέ δεν πούλησα οπαδιλίκι, δεν προκάλεσα. Οπότε θα ήθελα να πω ευχαριστώ για την υποδοχή, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Πίστευα ότι ακόμα και οι άνθρωποι που θα με αμφισβητήσουν για τον χαρακτήρα μου ή για την αξία μου θα τους κέρδιζα μέσα στο γήπεδο. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για μια υποδοχή λίγο... κρύα, αλλά η υποδοχή ήταν πολύ θερμή. Δέχομαι μηνύματα από κόσμο που δεν γνωρίζω, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα κάνω τα πάντα για τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο».

