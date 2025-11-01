Βόλος - Παναθηναϊκός: Με «δεκάρι» τον Τζούρισιτς - Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο.

Βόλος - Παναθηναϊκός: Με «δεκάρι» τον Τζούρισιτς - Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται σήμερα (1/11, 18:00, CosmoteSport 2) από τον Βόλο, με στόχο να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί που έχει «χτιστεί» επί Ράφα Μπενίτεθ και να κάνει το «3Χ3» σε όλες τις διοργανώσεις.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα ανακοιονώθηκε η ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο ο Ισπανός τεχνικός, χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Μπακασέτα, Καλάμπρια, Πελίστρι, Ντέσερς και Σάντσες.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσιριβέγια και Τσέριν, με τους Τζούρισιτς, Τετέ και Ζαρουρί πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.

