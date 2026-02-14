ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το πλάνο και τα ερωτηματικά του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

Η «Ένωση» είναι στο +3 από τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος, όμως, έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά στην Αθήνα.

Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν καλά ότι με ενδεχόμενο «διπλό», σε ένα ματς που δεν είναι το φαβορί, θα καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση, χωρίς να εξαρτώνται από το τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.

Η δοκιμασία της Τούμπας, άλλωστε, είναι το τελευταίο ντέρμπι που έχει να δώσει η ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της regular season στη Super League. Στη συνέχεια θα παίξει με Λεβαδειακό (εντός, κεκλεισμένων των θυρών), Βόλο (εκτός), ΑΕΛ (εντός), Ατρόμητο (εκτός) και Κηφισιά (εντός).

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, όμως, δεν υπάρχει κανένα άλλο ματς για τον Μάρκο Νίκολιτς, παρά μόνο εκείνο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει και πάλι στη διάθεση του τους Λούκα Γιόβιτς και Φιλίπε Ρέλβας, οι οποίοι εξέτισαν την τιμωρία τους, λόγω καρτών, την περασμένη αγωνιστική κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Οι δυο τους θεωρούνται κι από τους «σίγουρους» στην ενδεκάδα, με τον Πορτογάλο να έχει παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας τον Μουκουντί, ενώ στα άκρα θα παίξουν οι Ρότα (δεξιά) και Πήλιος (αριστερά). Στα χαφ θα είναι το δίδυμο Πινέδα – Μαρίν, ενώ αριστερά θα ξεκινήσει, εκτός απροόπτου, ο Γκατσίνοβιτς και στην κορυφή θα είναι ο Γιόβιτς. Τα ερωτηματικά, επί της ουσίας, έχουν να κάνουν με τον παρτενέρ του Σέρβου επιθετικού και το δεξί άκρο.

Σε περίπτωση που ο Νίκολιτς αποφασίσει να παίξει με δίδυμο στην επίθεση, τότε, θα ξεκινήσει ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας τρία γκολ στα τελευταία δύο ματς. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα παίξει στα δεξιά, εκτός κι αν ο Σέρβος τεχνικός επιλέξει να τον βάλει πίσω από τον Γιόβιτς, κάτι που αν συμβεί, στα δεξιά αναμένεται να επιλεγεί ένας εκ των Ελίασον, Λιούμπισιτς.

Θεωρητικά υποψήφιος για να βρεθεί στην επίθεση είναι κι ο Ζίνι, ο οποίος είναι ικανός στις αντεπιθέσεις, ωστόσο μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του δεν δείχνει σε καλή κατάσταση. Πολύ δύσκολα, λοιπόν, θα επιλεγεί, αφήνοντας στον πάγκο έναν εκ των Κοΐτα ή Βάργκα, οι οποίοι ήταν άκρως επιδραστικοί στις Σέρρες.

Ο Νίκολιτς βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του, καθώς στις προπονήσεις έχει επιστρέψει κι ο Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντινός μπορεί να μπει στην εξίσωση για τη βασική ενδεκάδα, αν το προπονητής της «Ένωσης» επιλέξει να παίξει με 4-3-2-1, όπως είχε πράξει σε κάποια ματς, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο με τη Φιορεντίνα στο Conference League.

Σε μια τέτοια περίπτωση ο Περέιρα (ή ο Μάνταλος) θα πλαισιώσει τους Πινέδα και Μαρίν στο κέντρο, με τους Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά να παίζουν πιο κλειστά πίσω από τον Γιόβιτς. Αν καταλήξει σε αυτή την επιλογή, πάντως, θα αποτελεί έκπληξη.

