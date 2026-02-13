ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στον αγώνα κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και δεν θα είναι διαθέσιμος για τουλάχιστον 20 μέρες.

Newsbomb

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Πέλκα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Έκανε μαγνητική η οποία φανέρωσε πρόβλημα που θα τον κρατήσει εκτός για τρεις εβδομάδες.

Έχει υποστεί θλάση, μένοντας εκτός μέχρι τις αρχές του Μάρτη. Κάτι που σημαίνει πως ο Πέλκας θα χάσει το ντέρμπι με την ΑΕΚ (15/2, εντός), τα δύο παιχνίδια με τη Θέλτα (19/2 εντός και 26/2 εκτός) για τα Play Off του UEFA Europa League και τους αγώνες πρωταθλήματος με ΑΕΛ (22/2 εκτός), Asteras Aktor (1/3 εντός), Κηφισιά (4/3 εκτός) και Ολυμπιακό (8/3 εκτός).

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει, επίσης για τις δυο επόμενες εβδομάδες στους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ ενώ παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς θα επανέρθει ο Λούκας Ιβανούσετς ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ από τα μέσα Δεκέμβρη.

Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε θεραπεία και φυσικά δεν υπολογίζονται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα (Κυριακή 15/2, 19:30) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίας ο οδηγός

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος διαδηλωτής - Βίντεο

22:27LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece 2026: Εντυπωσιακή η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β’ ημιτελικό

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς σε πτήση: Απαγορεύτηκε εφ' όρου ζωής η επιβίβαση στους «θερμόαιμους» επιβάτες

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ σε Μερτς: «Δαίμονα, έχεις μπερδέψει τις εποχές; Είμαστε στο 2026, όχι στο 1933!»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο: Συνάντηση Ρούμπιο με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας

21:47ΚΑΙΡΟΣ

Οι πιο ζεστές και οι πιο κρύες πρωτεύουσες της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2026

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ταξίδι στη Βενεζουέλα ετοιμάζει ο Τραμπ: «Δεν έχουμε ακόμη καθορίσει πότε, αλλά θα το κάνω»

21:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Κομοτηνή: «Πακέτο» βελτίωσης της ζωής της Στρατιωτικής Οικογένειας- Τι είπε για τους μουσουλμάνους της Θράκης

21:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση για Αταμάν, θερμό χειροκρότημα για Γιασικεβίτσιους

21:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 13/2: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 31 εκατ. ευρώ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τουρκίας για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την κατηγορεί για απελάσεις χριστιανών - «Μην παρεμβαίνετε σε εσωτερικές μας υποθέσεις»

21:19LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece: Ξεκίνησε ο Β’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η ασφάλεια πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό ανήλικο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος διαδηλωτής - Βίντεο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

22:27LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece 2026: Εντυπωσιακή η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β’ ημιτελικό

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ σε Μερτς: «Δαίμονα, έχεις μπερδέψει τις εποχές; Είμαστε στο 2026, όχι στο 1933!»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Νεκρό το ένα παιδί, τραυματισμένα τα άλλα δύο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τουρκίας για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την κατηγορεί για απελάσεις χριστιανών - «Μην παρεμβαίνετε σε εσωτερικές μας υποθέσεις»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

19:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θεωρίες συνωμοσίας»: Γιατί εμφανίζεται το όνομα της μικρής Μαντλίν στα αρχεία Έπσταϊν

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς σε πτήση: Απαγορεύτηκε εφ' όρου ζωής η επιβίβαση στους «θερμόαιμους» επιβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ