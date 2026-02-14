Super League 2: Βήμα ανόδου για τον Ηρακλή

Ο «γηραιός» νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης Β’ την ώρα που Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου έμειναν στην ισοπαλία – Νίκες για ΠΑΟΚ Β’ και ΠΑΣ Γιάννινα στα play out.

Η διαδικασία των Play Offs στον Α’ όμιλο της Super League 2, άρχισε με τον Ηρακλή να ξεφεύγει απ’ τους διώκτες του. Ο «γηραιός» επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης Β’ με 2-0. Ο Γιώργος Μάναλης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό για να διπλασιάσει τα τέρματα των «κυανόλευκων» με σουτ ο Σοφιάν Τσάκλα στο 56ο λεπτό.

Στο Θεσσαλικό ντέρμπι, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου έμειναν στο 0-0. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 23’ λόγω αποβολής του Φερνάντεζ.

PLAY OFF – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 25

2. Αναγ. Καρδίτσας 21

3. Νίκη Βόλου 21

4. Αστέρας Τρ. Β’ 16

Στα Play Out, ο ΠΑΟΚ Β’ συνέτριψε 4-0 την Καβάλα στο γήπεδο της Καλαμαριάς, με το σουτ του Γιάννη Γκιτέρσου (36’), την κεφαλιά του Δημήτρη Κωττά (55’), το πέναλτι του Γιώργου Κοσίδη (76’) και το πλασέ του Καρέλ Μούστμα (90+3’).

Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης έμειναν στο 0-0 στη Χαλάστρα. Σε ένα παιχνίδι με τρεις αποβολές (στο 60’ ο Άγγελος Παπαστεριανός για τους γηπεδούχους, στο 66’ ο Γιώργος Μανωλάκης και στο 86’ ο Γιάννης Δαλιανόπουλος για τους φιλοξενούμενους), ο ένας βαθμός δεν βοηθάει τις δυο ομάδες στην προσπάθεια παραμονής.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πέρασε νικηφόρα από την Ευκαρπία με το 1-0 επί του ουραγού Μακεδονικού. Το γκολ του Βασίλη Κοντονίκου στο 23’ έκανε τη διαφορά για τον «Άγιαξ της Ηπείρου». Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν με παίκτη λιγότερο το παιχνίδι λόγω αποβολής του Θωμά Καραμπέρη στο 76’.

PLAY OUT – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 4-0

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΟΚ Β’ 15

2. Καβάλα 12

3. Νέστος Χρυσούπολης 10

4. Καμπανιακός 9

5. ΠΑΣ Γιάννινα 8

6. Μακεδονικός 3

