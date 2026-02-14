Διάσκεψη στο Μόναχο: «Το ΝΑΤΟ είναι αρκετά ισχυρό ώστε η Ρωσία δεν θα επιδιώξει τώρα να επιτεθεί»

«Οι ΗΠΑ ζητούν συχνά παραχωρήσεις από την Ουκρανία αλλά όχι από τη Ρωσία» υποστήριξε ο Ζελένσκι

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Μαρκ Ρούτε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

AP
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία υφίσταται "εξωφρενικές απώλειες" στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι τους τελευταίους δύο μήνες σκοτώθηκαν περίπου 65.000 στρατιώτες της.

Σε ξεχωριστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ αρκετά ισχυρό ώστε η Ρωσία να μην επιδιώξει τώρα να επιτεθεί σε χώρα μέλος του.

"Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε δύο, τέσσερα, έξι χρόνια θα ισχύει το ίδιο", εκτίμησε ο Ρούτε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένας στην Ευρώπη δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι συζητά την πυρηνική αποτροπή με τη Γαλλία.

«Νομίζω ότι όλες οι συζητήσεις στην Ευρώπη που αποσκοπούν στη συλλογική ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής είναι κάτι καλό, αλλά κανείς στην Ευρώπη δεν υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζητούν συχνά παραχωρήσεις από την Ουκρανία αλλά όχι από τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, θα είναι σοβαρές και ουσιαστικές, ωστόσο εξέφρασε ανησυχία για το ότι η Ουκρανία καλείται "πολύ συχνά" να κάνει παραχωρήσεις.

"Ειλικρινά ευελπιστούμε οι τριμερείς μας συναντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα να είναι σοβαρές, ουσιαστικές, να βοηθήσουν όλους μας, αλλά ειλικρινά κάποιες φορές υπάρχει η αίσθηση οι δύο πλευρές μιλάνε για τελείως διαφορετικά πράγματα", δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

"Οι Αμερικανοί επιστρέφουν συχνά στο ζήτημα των παραχωρήσεων και πολύ συχνά αυτές οι παραχωρήσεις συζητώνται μόνο ως προς την Ουκρανία, όχι τη Ρωσία", σχολίασε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αισθάνεται "ένα βαθμό" πίεσης μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν παραχωρήσεις και από τη Ρωσία.

"Δώστε μας δύο μήνες εκεχειρίας και θα πάμε σε εκλογές. Δώστε μας εκεχειρία. Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να το πράξει: να πιέσει τον Πούτιν, να κάνει εκεχειρία. Μετά η βουλή μας θα τροποποιήσει τον νόμο και θα πάμε σε εκλογές", είπε ο Ζελένσκι απαντώντας στις αμερικανικές εκκλήσεις για άμεσες εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν «σκλάβο του πολέμου».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να πείσει τον εαυτό του να εγκαταλείψει την ίδια την ιδέα του πολέμου. Μπορεί να νομίζει ότι είναι τσάρος, αλλά στην πραγματικότητα είναι σκλάβος του πολέμου», υποστήριξε ο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος εξέφρασε τη λύπη του για τον αργό ρυθμό των πολιτικών αποφάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

«Σε αυτόν τον πόλεμο, τα όπλα εξελίσσονται ταχύτερα από τις αποφάσεις που θα έπρεπε να τα σταματήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι στην ομιλία του, τονίζοντας ότι τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που χρησιμοποιεί η Μόσχα γίνονται ολοένα και πιο θανατηφόρα καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται στον πέμπτο χρόνο της.

